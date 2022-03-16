TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Şentop görüşmede, öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde de kapsamlı ateşkesin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin, hem Rusya, hem de Ukrayna ile ilişkilere çok büyük önem atfettiğine işaret eden Meclis Başkanı Şentop, bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dile getirdiğini hatırlatarak, “İki ülkenin de bizim için çok değerli olduğunu, iki ülkeyle iletişimimize zarar gelmesini arzu etmediğimizi, kimseden de vazgeçemeyeceğimizi çok defa ifade ettik” dedi.

"BU SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ, OLMAYACAKTIR"



Türkiye ve Rusya olarak bölgede birçok konuyu, sorunu birlikte ele aldıklarını ve sorunların çözümü yolunda önemli mesafe elde ettiklerini ifade eden Şentop, her iki ülkenin de, dostane olarak görüşlerini açıkça ifade ettiğini vurguladı. Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu kabul edilemez bulduklarını ifade eden Şentop, bu süreç başlamadan önce de Türkiye’nin barışçıl çözüm için temasları olduğuna dikkat çekti. Meclis Başkanı Şentop, “Şuna inanıyoruz ki; bu savaşın kazananı olmaz, olmayacaktır. Aksine halklar büyük zarar görecektir” dedi. Şentop, şimdiden çocukların da aralarında bulunduğu birçok insanın hayatını kaybettiğini ve milyonlarca insanın evlerini terk etmek durumunda kaldığını vurguladı. Şentop, “Rusya açısından da yaptırımlara maruz kalmak gibi bir etki ve olumsuz sonuçlara yol açıyor. Geldiğimiz noktada öncelikle insani bir ateşkesin, akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

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"KARDEŞ KAVGASINI SONA ERDİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ"



Savaşın devam ettiği bir ortamda iki tarafı da Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya getiren Antalya’daki 10 Mart toplantısının diplomasi adına önemli bir adım olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Şentop, Türkiye olarak Belarus’ta yürütülen müzakereleri de desteklediklerini ifade etti. Şentop, “Yeter ki insani anlamda ateşkes sağlansın ve bir barış gerçekleşsin. Hepimiz birlikte diplomasiye alan açmalıyız. Bu konuda gayret göstermeliyiz. İtibarlı bir dünya gücü olarak görmek istediğimiz Rusya ile egemenliği ve bağımsızlığını istediğimiz Ukrayna arasındaki bu komşu ve kardeş kavgasının sona ermesi için çalışmaya her zaman hazırız. Türkiye olarak elimizden gelen desteği, arabuluculuğu yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik ve tekrarlamak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.



Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de Türkiye’nin çabalarına işaret ederken Rusya’nın, Ukrayna’yla ilgili sorunu başlangıçta Avrupa liderleriyle çözmek için çaba gösterdiğini söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğun karşılıklı dostluk ve saygı temelinde devam etmesi temennisini dile getiren Volodin, konuşmasında, Ukrayna ile de yürütülen müzakerelere vurgu yaparak Rusya olarak diyaloğa açık olduklarını söyledi.