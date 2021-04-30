Tazminat şoku

Juventus’ta forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, 2009 yılında Las Vegas’ta eski model Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği gerekçesiyle 3 yıl önce açılan davada yeni belgeler ortaya çıktı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan belgelere göre, Mayorga’nın tazminat olarak 56.5 milyon sterlin (648 milyon TL) talep ettiği öğrenildi. Mayorga, geçmişte yaşadıkları için 18 milyon sterlin, gelecekteki sorunlar için 18 milyon sterlin ve cezai tazminat için 18 milyon sterlin istiyor. 37 yaşındaki kadın, 2.5 milyon sterlinlik yasal vegilerle birlikte toplamda 56.5 milyon sterlin değerinde bir tazminat talep ediyor. Bu rakamın, Portekizli oyuncunun iki yıllık maaşına karşılık geldiği belirtiliyor.

OTEL’DE TECAVÜZ İDDİASI

İddiaya göre, 2009’da Cristiano Ronaldo, Las Vegas’ta bir gece kulübünde tanıştığı Kathryn Mayorga’ya otel odasında tecavüz etti. Eski model Mayorga, iddia edilen suçu ertesi gün Las Vegas polisine bildirdi, ancak Ronaldo’nun ismini vermedi.

ANLAŞINCA DAVA AÇMADI

2010 yılında Ronaldo’nun avukatlarıyla yaptığı anlaşmaya göre, 270 bin sterlin karşılığında konuyu mahkemeye taşımama kararı aldı. Ancak Eylül 2018’de, sosyal medyada ünlü isimlerin taciz ve ‘Me Too’ (Ben de) hareketinden ilham alan Mayorga, konuyla ilgili röportaj vererek anlaşmayı bozdu ve Las Vegas polisi davayı yeniden açtı. Mayorga, anlaşma sırasında baskı altına alındığını öne sürdü. Ronaldo ve avukatları, anlaşmanın varlığını kabul etmelerine rağmen, bunun hiçbir şekilde suç itirafı olmadığını vurguluyor.

TECAVÜZ İDDİASINI REDDEDİYOR

Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği iddialarını reddeden Ronaldo, cinsel birlekteliğin rızasıyla gerçekleştiğini söylüyor.

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