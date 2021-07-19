MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTayvan'dan yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı
GeriDünya Tayvan'dan yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Tayvan'dan yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tayvan'dan yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı

Tayvan hükümeti, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayı verdi.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, yerli Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu.

İlaç şirketinin, aşının seri üretimine başlayacağı ve ilk dozların ağustos ayı itibarıyla teslim edileceği bildirildi.

Medigen Vaccine Biologics Başkan Yardımcısı Lee Szu-Hsien, şirket ile Tayvan Hastalığı Önleme Merkezleri arasında, aşıların miktarına ve teslimatına ilişkin anlaşma imzalandığını açıkladı.

Aşının, 20 yaş üstü yetişkinlere, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacağı kaydedildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi