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Tayvan’dan Covid-19 rekoru: Bin 284 vaka

#Koronavirüs#Tayvan#Dünya
Tayvan’dan Covid-19 rekoru: Bin 284 vaka

Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, ülkede tespit edilen bin 284 yeni Covid-19 vakası ile rekor kırıldığını açıkladı.

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Tayvan’da Covid-19 vaka sayıları yükseliyor. Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung ülkedeki son verilerle ilgili yaptığı açıklamada, bin 284 Covid-19 vakasının tespit edildiğini ve sayının salgının başından beri tespit edilen en yüksek vaka olduğunu belirtti.

Ülkede 21 Ocak 2021'de tespit edilen ilk vakanın ardından ilk kez dört haneli sayılara ulaşıldı. Chung ayrıca bin 284 vakanın, bin 29’unun yurt içi, 75'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu söyledi.

Tayvan’da son bir haftada yaşanan Covid-19 vakalarındaki artışın ardından 3 binden fazla kişi virüse yakalandı. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 31 bin 857’e ulaştığı ve 854 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Tayvan Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle ülkede ilk doz aşılama oranını yüzde 83,99 ikinci doz oranını yüzde 79,17 üçüncü doz oranını ise yüzde 53,85 olarak açıkladı. Bakan Chung, Tayvanlıların virüs ile birlikte yaşamaya alışmaları gerektiğini söyledi.

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Tayvan’da dün, yeni alınan kararlarla birlikte tedbirler gevşetilmeye başlanmıştı. Yurt dışından turist girişinin izin verilmediği ülkede, Tayvanlıların birinci derece akrabaları ülkeye kabul ediliyor. Ülkeye giren kişiler 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

Tayvan’da dün 982 vaka tespit edilmişti.

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#Koronavirüs#Tayvan#Dünya

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