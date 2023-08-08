Tatilde saldırabilen sessiz katile dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir...

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Yaz aylarının gelmesi ile çoğu kişi heyecanla plan yapmaya başlamışken uzmanlar tatilde saldırabilen 'gizli bir katil' hakkında uyarıda bulunuyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, kalabalık havaalanlarında uzun süre beklemek, dar uçak koltuklarında oturmak ve uzun mesafe uçmak bu ölümcül hastalığın oluşmasında önemli etkenler...

SONUÇLARI ÖLÜMCÜL OLABİLEN HASTALIK: DVT

Derin ven trombozu (DVT) tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık ve halk arasında toplardamarda pıhtı oluşması olarak biliniyor. Genellikle bacakta bulunan pıhtı kan akışını kısmen veya tamamen engelleyebileceği gibi, koparak kalp aracılığıyla akciğere giderek akciğer embolisine (pulmoner tromboemboli, PTE) yol açabilir.



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EKONOMİ SINIFI SENDROMU: UZUN SÜRELİ HAREKETSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR

Uzun seyahatler 'ekonomi sınıfı sendromu' olarak da bilinen DVT'yi büyük ölçüde şiddetlendirebilir. 2021 yılında yapılan bir araştırma sekiz saatten uzun süren hava yolculuklarının DVT riskini artırdığını keşfetti.

Diğer araştırmalar temelinde oturma şekli ve uzun süreli hareketsizlikten kaynaklanan durumun uçakların arkasına doğru oturanlarda daha yaygın olduğunu öne sürüyor.

40 YAŞ ÜSTÜ DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Bilim insanlarına göre, yaş, vücut kitle indeksi, cerrahi öykü, hormonal sorunlar ve kanser insanları bu hastalığa daha yatkın hale getirdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS'ye göre Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 1000 kişiden biri DVT geliştirecek. Hastalık herkesin başına gelebilir ancak 40 yaşın üzerindekiler daha fazla risk altında.



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ise her yıl 300 milyondan fazla insan uzun mesafeli uçuşlar (4 saatten fazla) gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, DVT'nin uzun mesafe yolcuları için risk oluşturabileceğini belirtiyor:

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"Ne kadar uzun süre hareketsiz kalırsanız, riskiniz o kadar artar."

İLK İKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ: ACİLEN DOKTORA GİDİN

Derin ven trombozu (DVT) özellikle ilk 2 haftada tespit edildiğinde, yapılan tedavilerde oldukça başarılı sonuçlar alınabiliyor. Bu nedenle bacakta aniden ağrılı veya ağrısız bir şişlik geliştiğinde zaman kaybetmeden doktora gitmek hayati öneme sahip.

Derin ven trombozu (DVT) BELİRTİLERİ NELER?

Yürürken ya da ayağa kalkarken bir bacakta (nadiren her iki bacakta)baldırda veya uylukta hissedilen zonklayıcı ağrı

Tek bacakta şişlik (nadiren her iki bacakta)

Ağrılı bölgenin etrafında hissedilen sıcaklık

Ağrılı bölgedeki ciltte renk değişimi

Şişmiş ve belirginleşmiş damarlar





SEYAHAT ÖNCESİ SİGARA İÇMEYİN,FAST FOOD YEMEYİN

DVT hastalığı her ne kadar tatil öncesi göz korkutucu bir ihtimal olarak görünse de uzmanlar alınabilecek bazı önlemler olduğunu vurguluyor.

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Uzmanların uyarılarına göre seyahate çıkmadan önce sigara içmemeli ve fast food tüketimini azaltmalısınız. Seyahat sırasında bol sıvı tüketip seyahat bittikten sonra hareket etmeye özen göstermelisiniz.