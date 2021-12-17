Tatil cennetinde büyük şok! 2021'de sadece 45 turist

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Endonezya'ya bağlı 17 bin adadan biri olan ve dünyanın her yerinden milyonlarca turisti kendine çeken Bali, yağmur ormanları, volkanları, pirinç tarlaları, kumsalları ve sörfçüleri de cezbeden deniziyle tam bir cennet gibi.

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan ada 2021 yılının ilk 10 ayında sadece 45 uluslararası turistin gelmesiyle tarihinin rekorunu kırarak oldukça kötü bir sene geçirdi.

CNN'de yer alan habere göre 2019 yılında Bali'yi 6 milyon turist ziyaret etti. 2020 yılında, koronavirüs salgının yükselişte olduğu dönemde bile adaya 1 milyondan fazla turist gelmişti.

Bali Merkez İstatistik Bürosu tarafından onaylanan verilere göre , Ocak ve Ekim 2021 arasında Bali'yi sadece 45 kişi ziyaret etti . Bali Eyaleti Turizm Bölüm Başkanı Nyoman Gede Gunadika, yaptığı açıklamada, "Bu, şimdiye kadar kaydettiğimiz en düşük yabancı turist ziyareti sayısı" dedi.

Turizm cenneti Bali ilk olarak pandemisinin başlangıcında uluslararası turistlere kapatıldı ve ekim ayında yeniden açıldı.

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ŞAŞIRTAN DÜŞÜŞ

2019'da altı milyondan fazla uluslararası turistin ziyaret ettiği Bali, yılın çoğuna pandeminin hakim olduğu 2020'de bile bir milyon turisti ağırladı. Bu yılki ziyaretçi sayısı, adanın olağan sayısından şaşırtıcı bir şekilde düşük görünüyor.





ENDONEZYA GİRİŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Bali'de ekonomi neredeyse tamamen turizme bağımlı durumda. Buna rağmen, Endonezya turistlerin ziyaret etmesini son derece zorlaştırdı. Ücretsiz olan turist vizeleri sunulmadığından, ziyaretçiler artık basit bir e-vize için 295 Dolar ödemek zorunda.

Adaya gelenler ayrıca birden fazla PCR testi yaptırmak, sağlık sigortası satın almak ve 10 gün boyunca bir otelde karantinada kalmak zorunda. Bu da potansiyel bir ziyaretçinin maliyetine 1.000 Dolar ekleneceği anlamına geliyor. Oysa ki geleneksel olarak adaya turist çeken en büyük etkenlerden biri, nispeten düşük maliyetlerdi.

Pandemi vurduğunda, Bali'de bulunan bir dizi ziyaretçinin kurallara uymayı reddetmesiyle, ziyaretçiler ve yerliler arasında ciddi gerginlikler yaşanmıştı.