Tarihi KAAN anlaşması dünya basınında: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin lider konuma gelmesini hedefliyor'

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Yüzde yüz yerli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN, test uçuşlarının başlamasından bu yana dünya çapında ilgi uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada Endonezya'nın KAAN'ı ithal etmek için Türkiye ile anlaşmaya varan ilk ülke olduğunu bildirdi. Endonezya'nın 48 adet KAAN ithal edeceği bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin rekor düzeyde bir ihracat sözleşmesi imzaladığını kaydetti.

Dünya basını, Türk mühendisler tarafından yüzde yüz yerli teknolojiler kullanılarak geliştirilen KAAN'ın küresel savunma sanayiinde dengeleri değiştirebileceğini belirtmişti. Başta Orta Doğu ve Asya ülkeleri olmak üzere 5. nesil savaş uçağı ithal etmeyi planlayan ülkelerin ABD'nin F-35 uçakları yerine KAAN'ı tercih edebileceği yorumunu yapan uluslararası medya kuruluşları, Endonezya ve Türkiye arasındaki anlaşmayı manşetlerinden duyurdu.

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KAAN'ın teknik özelliklerinin incelendiği haberlerde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Türkiye'nin ilk savaş jetini ithal etmek istediği ifade edildi. KAAN, Türkiye'nin geliştirdiği gelişmiş radar teknolojileri ve ileri seviye silah sistemleriyle küresel piyasadaki alıcıların ilgi odağı oldu. Dış basın, Endonezya ve Türkiy arasındaki anlaşmanın KAAN'ın taliplerini artırabileceğini vurguladı.

BLOOMBERG: ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN LİDER KONUMA GELMESİNİ HEDEFLİYOR

Bloomberg'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşmayı duyurmasının ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ofisi, beşinci nesil jet tedarikine dair bir mutabakat zaptı imzalandığını doğruladı. Bloomberg, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın geleneksel Batılı müttefiklerinin dışında yeni askeri ortaklıklarını çeşitlendirdiğini söyledi. Haberde, Subianto'nun silahlı kuvvetleri güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Türkiye ile iş birliğini geliştirdiği aktarıldı.

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Haberinde Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün verilerine yer veren Bloomberg, Türkiye'nin geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 12 artırarak 25 milyar dolara çıkardığını belirtti. Bloomberg, bu artışın Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların tetiklediği küresel savunma harcamalarındaki yükselişle paralellik gösterdiğini kaydetti. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KAAN projesinin yanı sıra Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) ve zırhlı araçlar alanında da lider konuma gelmesini hedeflediği bildirildi.





KATHİMERİNİ: İKİ ÜLKE ARASINDA GİDEREK GÜÇLENEN İŞ BİRLİĞİ

Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberinde, anlaşmanın henüz geliştirme aşamasında olan beşinci nesil savaş uçakları için ilk ihracat anlaşması olma özelliği taşıdığı bilgisi paylaşıldı. Haberde, anlaşmanın Türkiye ile Endonezya arasında giderek güçlenen ekonomik ve savunma iş birliğinin önemli bir adımı olarak öne çıktığı yorumu yapıldı. Kathimerini, iki ülkenin Baykar İHA'larının üretimini için Endonezya'da bir fabrika kurulması konusunda da mutabakata vardığı hatırlatıldı.

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Pakistan ve Azerbaycan'ın da KAAN'ın potansiyel alıcıları arasında yer aldığını Kathimerini, "Türkiye'nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN, 2024 yılında ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirmişti. Uçakların Endonezya'ya ilk teslimatlarının ise 2028 yılında yapılması planlanıyor" diye yazdı.

MIDDLE EAST EYE: ÇIĞIR AÇICI ANLAŞMA

İngiltere merkezli Middle East Eye, "çığır açıcı" diye nitelediği anlaşmanın, Türkiye'nin savunma alanında bugüne kadar yaptığı en büyük ihracat anlaşması olduğunun altını çizdi. Haberde, anlaşmanın Türk savunma firmalarının da katılım sağladığı Cakarta'daki Indo Defence 2025 fuarında imzalandığı açıklandı ve KAAN'ın bazı parçalarının Endonezya'da üretilebileceği ifade edildi.

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Anlaşmayı Middle East Eye'a yorumlayan savunma sanayi uzmanı Yusuf Akbaba, "Maliyetleri düşürmek için sipariş sayısını artırmak şart. Katar, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve birkaç ülke daha uçağı satın almayı düşünüyor. Endonezya'dan gelen bu siparişin ardından o ülkelerdeki tedarik süreçleri de hızlanabilir" diye konuştu.

Habere göre, uzmanlar KAAN'ın yapay zeka ve dron entegrasyonları gibi bazı altıncı nesil yeteneklere sahip olduğunu vurguladı. Haberde KAAN'ı üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) projeyi 2028'e kadar tamamlamak için yoğun mesai harcadığı ancak normal şartlarda seri üretimin başlamasının 2030 yılını bulabileceği belirtildi.

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ASSOCIATED PRESS: ENDONEZYA ÜRETİM SÜRECİNE DAHİL OLABİLİR

Associated Press (AP), Türkiye ve Endonezya arasındaki anlaşmanın tarihi nitelikte olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Endonezya'nın yerli kabiliyetlerinin üretim sürecine dahil edilebileceği" açıklamasını okuyucularıyla paylaştı. AP, iki ülkenin savunma alanında iş birliğini geliştirme yönünde önemli bir adım attığını vurguladı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu anlaşma, yerli ve milli savunma sanayimizin ilerlemesini ve başarılarını sergiliyor" ifadesine yer veren AP, Türkiye'nin ilk yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 2024'te başarıyla tamamladığını bildirdi.

THE ECONOMIC TIMES: TÜRKİYE'NİN SAVUNMA GELİRLERİ ARTIYOR

Hindistan gazetesi The Economic Times ise Türkiye ve Endonezya arasındaki anlaşmayı duyurduğu haberinde Türk savunma sanayiinin giderek güçlendiğini söyledi. Türkiye'nin 2024'te savunma ihracatından 7,1 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten gazete, bu rakamın 2023'te 1,6 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

The Economic Times, "Ünlü Bayraktar İHA'ları da dahil olmak üzere Türkiye'nin savunma sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin savunma alanında etkisini artıran bir aktör olduğunu bildirdi.