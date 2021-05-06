Tarihi eser kaçırmakla suçlandı

Roma döneminden kalma heykel, ‘Myron’s Samian Athena’nın bir parçası olarak biliniyor. Bu tarihi esere 2016’da Los Angeles limanında el konmuştu. 40 parçadan oluşan 745 bin dolar değerindeki nakliyenin Kim Kardashian’ın bir şirketine ait olduğu saptanmıştı. İtalya makamları eserlerin iadesini istiyor.

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