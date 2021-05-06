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Dünya
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tarihi eser kaçırmakla suçlandı

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Tarihi eser kaçırmakla suçlandı

ABD’li ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın adı tarihi eser kaçakçılığına karıştı. Kardashian ve boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West hakkında İtalya’dan getirilen heykel parçası nedeniyle dava açıldı.

Roma döneminden kalma heykel, ‘Myron’s Samian Athena’nın bir parçası olarak biliniyor. Bu tarihi esere 2016’da Los Angeles limanında el konmuştu. 40 parçadan oluşan 745 bin dolar değerindeki nakliyenin Kim Kardashian’ın bir şirketine ait olduğu saptanmıştı. İtalya makamları eserlerin iadesini istiyor.

Tarihi eser kaçırmakla suçlandı

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