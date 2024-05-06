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Tarih açıklandı... Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki “barış anlaşması müzakereleri” 10 Mayıs’ta yapılacak

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#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya
Tarih açıklandı... Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki “barış anlaşması müzakereleri” 10 Mayıs’ta yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 13:21

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması müzakereleri için 10 Mayıs’ta Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya gelecek.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kazakistan’da gerçekleştirilecek barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin müzakerelerin tarihi belli oldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce varılan anlaşmalar gereğince Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında 10 Mayıs 2024'te Almatı'da görüşmeler gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Bayramov ile Mirzoyan, en sonra 28 Şubat’ta Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ev sahipliğinde Berlin’de bir araya gelmişti.

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#Azerbaycan#Ermenistan#Dünya

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