Tanzanya’da ilk Corona Virüs vakası tespit edildi
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da, ilk yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç, Almanya ve Belçika’yı ziyaret ettikten sonra ülkesine dönen 46 yaşındaki Tanzanyalı bir kadında Corona Virüs tespit edildiği belirtildi.
Kadının Mount Meru Hastanesi’nde karantina altına alındığı kaydedildi.
Tanzanya ile Afrika’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 27’ye ulaştı.
Virüs nedeniyle Mısır’da 2, Cezayir’de 4, Fas’ta 1, Sudan’da 1 kişi hayatını kaybetti.
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