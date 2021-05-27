Talihsiz son! Fotoğraf çekmek isteyen aile paramparça oldu

Jakarta Post’un haberine göre, aynı aileden 14 kişi, Batı Sumatra eyaletindeki Kandi gölünde bulunan iskeleye çıktı. Burada fotoğraf çekimi sırasında ağırlık nedeniyle iskele çöktü.

Çökme nedeniyle göle düşen 5 kişi boğuldu.

İskeledeki diğer aile üyeleri ise kazadan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

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