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Taliban, yabancı ülke temsilcilerine resepsiyon verdi

#Taliban#Resepsiyon#Cihad Erginay
Taliban, yabancı ülke temsilcilerine resepsiyon verdi

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, başkent Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileriyle bir araya geldi.

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Taliban yönetiminden yapılan açıklamaya göre, "Dışişleri Bakan Vekili" Muttaki, Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine bakanlık binasında resepsiyon verdi.

Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulgani Birader'in de katıldığı resepsiyonda konuşan Muttaki, Kabil'de bazı ülkelerin diplomatik faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Söz konusu yabancı ülke misyonlarının faaliyetlerini devam ettirmesini istediklerini ifade eden Muttaki, yabancı temsilcilerin güvenliğini sağlamanın kendilerinin öncelikli görevlerinden olduğunu kaydetti.

Taliban, yabancı ülke temsilcilerine resepsiyon verdi

YARDIM GÖNDEREN ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Muttaki, Afganistan'da siyasi değişim sonrası insani yardım gönderen ülkelere ayrıca teşekkür ettiklerini vurguladı.

Muttaki, "Biz ülkede yeni hükümet sistemi kurarak, dünya ile iyi ilişkiler içinde bulunarak yeni siyasi bir fasıl açmak istiyoruz." dedi.

Dünya ülkeleriyle karşılıklı çıkarlar doğrultusunda olumlu ilişkiler kurmak istediklerini dile getiren Muttaki, tüm ülkelerin Afganistan'da yarım bıraktığı projeleri yeniden tamamlamasını istediklerini ve Taliban'ın bunun için gerekli desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Birader de resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Bizim kimseyle sorunumuz yok. Eğer bizimle sorunu olan varsa da diyalog yoluyla çözmeye hazırız. Bizim hükümetimizin kimsenin zararına olacak bir politikası bulunmuyor." ifadelerine yer verdi.

Programa, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay da katıldı.

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#Taliban#Resepsiyon#Cihad Erginay