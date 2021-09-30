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Taliban: Şah dönemi anayasasına uyacağız

#Taliban#Şah Dönemi#Anayasa
Taliban: Şah dönemi anayasasına uyacağız

Afganistan’da Taliban yönetimi, geçici hükümetin eski Kral Muhammed Zahir Şah dönemindeki 1964 Anayasası’nı baz alacağını açıkladı.

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Geçici hükümette adalet bakanı olarak görevlendirilen Abdul Hakim Şeri’nin yaptığı açıklamada, söz konusu anayasanın “şeriat ve Taliban ilkelerine aykırı olmayan” maddelerinin tamamen uygulanacağı belirtildi.

ŞERİATA UYGUN OLANLAR

Şeri açıklamasında, “İslam Emirliği geçici hükümeti Kral Muhammed Zahir Şah döneminin anayasasını, İslami şeriat ve İslam Emirliği ilkeleriyle çelişen herhangi bir içerik olmaksızın uygulayacaktır” ifadelerini kullandı. Şeri, kadınlara oy verme ve politikaya katılma hakkı tanıyan 1964 Anayasası’nın bu yöndeki hükümlerini uygulayıp uygulamayacaklarını ise belirtmedi. Zahir Şah’ın 1973’te tahttan indirilmesine kadar yürürlükte kalan ve tüm yetkileri büyük ölçüde şahta toplayan anayasa ülkenin monarşi yasası olarak biliniyor.

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#Taliban#Şah Dönemi#Anayasa