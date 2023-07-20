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Taliban müdahale etti: Afgan kadınlar güzellik için sokağa çıktı

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#Taliban#Afganistan#Kadın
Taliban müdahale etti: Afgan kadınlar güzellik için sokağa çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

Taliban iktidarı ele geçirdiğinden bu yana birçok hakkı ellerinden alınan Afgan kadınları, bu kez güzellik salonlarının kapatılmasına karşı eylem yaptı.

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Afganistan’da Taliban yönetiminin ülkedeki güzellik salonlarını kapatma kararı, Afgan kadınlar tarafından protesto edildi. Başkent Kabil’in Shahr-e-Naw bölgesindeki bir güzellik salonu önünde toplanan onlarca kadın, karara ellerindeki küçük pankartlarla tepki göstererek güzellik salonlarının kapatılmasına karşı çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Kalabalık, Taliban’a bağlı güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasının ardından dağılmak zorunda kaldı. Ülkede geçen ay çıkarılan bir kararname ile birçok kadının istihdam edildiği ve sosyalleşme imkânı bulduğu binlerce güzellik salonunun, temmuz ayının sonunda kapatılacağı ilan edilmişti. Afganistan’da kuaför ve güzellik salonları, Taliban’ın yeniden iktidarı ele geçirmesinin ardından doğrudan kapatılmamış, vitrinleri kapalı ve dışarıdaki kadın görselleri spreyle boyanmış bir şekilde hizmet vermesi koşulu getirilmişti.

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Taliban müdahale etti: Afgan kadınlar güzellik için sokağa çıktı

KADINLAR EVE KAPANDI

Taliban hükümeti, Ağustos 2021’de iktidara geldiğinden bu yana, ülkede kadınların lise ve üniversite eğitimi almalarını yasaklamış, kamusal alanda örtünme zorunluluğu getirirken parklara, lunaparklara ve spor salonlarına girmelerini de engellemişti. Taliban’ın kadınları ötekileştiren kararları uluslararası toplum tarafından yoğun olarak eleştiriliyor. Birleşmiş Milletler, eğitim başta olmak üzere birçok hakkın kadınlara geri verilmesini talep ediyor.

 

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#Taliban#Afganistan#Kadın