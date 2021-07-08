Taliban ilerliyor Kabil zorlanıyor

AFGANİSTAN’daki Taliban hareketinin Katar temsilcisi Suheyl Şahin, Doha’da yaptığı basın açıklamasında ülkede toplam 398 il ve ilçe merkezinden 162’sinin Taliban kontrolüne geçtiğini resmen ilan etti. Rus askeri istihbarat kaynaklarına göre Taliban son bir haftada en fazla yerleşim birimini Tacikistan sınırına yakın bölgelerde ele geçirdi. El değiştiren 23 ilçe Badahşan ile Bakhan illerinde yer alıyor. Yine Rus istihbaratı verilerine göre Taliban kuvvetleri Tacikistan’ın yanı sıra Türkmenistan sınırına doğru da yöneldi.





VİLAYET MERKEZİNE SALDIRI

Ülkenin batısındaki Badghis vilayetinin başkenti Kale-i Nev’in dış mahallelerinin düştüğü, şehir içinde de çatışmaların yaşandığı belirtildi. Böylece Taliban, ilk kez bir vilayet merkezini doğrudan hedef almış oldu. Şehre giren Taliban militanları, cezaevindeki 200’den fazla mahkûmu serbest bıraktı. Vilayet yetkilileri, Kale-i Nev’deki polis karargâhı ve istihbarat merkezinin önce Taliban tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Taliban güçleri, hükümet konağına yöneldiği sırada ise hava saldırısı, özel kuvvetler ve Afgan askerlerinin karşı ateşiyle karşılaştı ve geri çekildi.





‘YILDIRIM HIZIYLA KÖTÜLEŞİYOR’

Afganistan ile doğrudan sınır komşusu olan Tacikistan, sınırının güvenliği için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden resmi olarak yardım talebinde bulundu. Ülkede durumun “yıldırım hızıyla kötüleştiğini” ifade eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Tacikistan ile Afganistan’ın diğer sınır komşusu Özbekistan’ın durumuyla ilgili “Tacikistan ile Özbekistan, Rusya ile birlikte Müşterek Savunma Anlaşması üyesi. Afganistan’dan gelebilecek tehditlere karşı müttefiklerimizi korumak için gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı. Tacikistan’da bulunan Sovyetler birliği döneminden kalma 201’nci Askeri Üssü’nde 8 bin civarında Rus askeri görev yapıyor. Öte yandan Kabil ve Taliban’dan bir heyet İran’ın arabuluculuğunda Tahran’da bir araya geldi.

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