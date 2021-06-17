Taliban ile Kabil yeniden görüşüyor

Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen ve geçtiğimiz nisan ayında sonlanan görüşmelerin, salı günü iki taraf temsilcilerinin Doha’da yeniden bir araya gelmesiyle başladığı belirtildi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri kapmasında İstanbul’da Afganistan Konferansı düzenlenmesi planlanmış ancak Taliban’ın konferansa katılmayı reddetmesi üzerine görüşmeler nisan ayında sonlanmıştı. Görüşmeler ABD ve NATO’nun Afganistan’daki birliklerini çekmeye devam ettiği bir dönemde yeniden başlamış oldu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 11 Eylül’e kadar bölgedeki askerlerin çekilmiş olacağını duyurmasından beri ABD askerlerinin yüzde 50’sinin Afganistan’dan ayrıldığı bildirildi. Türkiye geçtiğimiz ay NATO ve ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı’nı işletme önerisini dile getirmiş, NATO zirvesinde Türkiye’nin önerisi destek bulmuştu. Ancak Taliban geçen hafta bir açıklama yaparak Türkiye’nin de ABD ile imzalanan anlaşma uyarınca Afganistan’daki birliklerini çekmesi gerektiğini belirtmişti.

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