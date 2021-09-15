‘Taliban içinde büyük kavga’ iddiası

Kabil’deki Rus kaynaklara göre Taliban’ın önde gelen temsilcilerinden ve aynı zamanda geçici kabinede Başbakan Yardımcısı görevini üstlenen Abdulgani Birader’in, hükümetin Mülteci Politikaları Bakanı Halil Hakkani ile kavga ettiği öne sürüldü.

İki gün önce Kabil’de yaşanan olayda Birader etnik azınlık ve kadınlara da hükümette yer verilmesinden yana görüş belirtmiş. Hakkani ise kesinlikle karşı çıkarak Birader’in üzerine yürümüş. Sözlü münakaşa kavgaya dönüşüp iki yöneticinin adamları da kavgaya dahil olunca Kabil başkanlık sarayında ciddi sürtüşme yaşanmış. Olayların kontrolden çıkmaya başlaması üzerine Birader’in yakın adamlarıyla birlikte Kabil’i terk ederek Kandahar şehrine geçtiği de dile getirildi. Geçtiğimiz gün Afganistan’dan sızan haberlerde Birader’in yaralandığı ve hatta öldüğü söylentisi yayılmıştı. Birader yayınladığı videoda öldüğü iddialarını reddetmişti.

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