Taliban Afganların tahliyesine yasak getirdi

Kabil’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, havalimanı etrafında bekleyenlerin eve dönmesi gerektiğini ve bu kişilerin güvenliğini garanti ettiklerini söyledi. Özellikle doktorlar ve mühendisler gibi mesleki uzmanlığı olan Afganların ülke dışına çıkarılmasını engellemek istediklerini belirten Mücahid, ABD’den bu süreci durdurmalarını talep ettiklerini kaydetti.

KADINLARA EVDE KALIN ÇAĞRISI

31 Ağustos’un tahliyelerin bitirilmesi için yeterli süreyi tanıdığını söyleyen Mücahid, bu sürenin esnetileceğini düşünmediğini kaydetti. Kadınların “güvenlik gerekçesiyle” bir süre evde kalmaları çağrısı yaptıklarını belirten Mücahid, “Bir prosedür geliştirene kadar kadınlardan evde kalmalarını istedik. Hiçbiri işlerinden çıkarılmayacak ve işe gitmedikleri dönemde de maaşları yatırılacak” dedi. Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim daha önce Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada Afgan kadınların şeriata uygun olarak çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor