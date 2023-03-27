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Takıntılı erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi: Yürüyemez ve konuşamaz hale geldi!

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#Angel Lynn#İngiltere#Felç
Takıntılı erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi: Yürüyemez ve konuşamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 12:56

Takıntılı erkek arkadaşının kaçırmaya çalıştığı ve bu sırada 100 kilometre hızla giden araçtan düşerek felç kalan 21 yaşındaki Angel Lynn'in hikayesi 2 yıl aradan sonra yeniden İngiltere gündeminde...

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21 yaşındaki Angel Lynn, 2020 yılının Eylül ayında yaşadığı korkunç bir olayla İngiltere gündemine oturmuştu. Doktorların yaşama şansı vermediği talihsiz genç kız, geçirdiği ciddi beyin hasarı nedeni ile günlerce komada kaldı. Ancak verdiği yaşam savaşını kazanıp ilk adımlarını attı.

HAYATI BELGESEL OLDU

İngiliz Channel 4 kanalı genç kızın yaşadığı korkunç tecrübeyi 'Angel Lynn'in hikayesi' isimli bir belgesel ile yeniden ülke gündemine taşıyor.

Kadın cinayetleri nedeni ile Birleşik Krallık'ta her üç günde bir kadının hayatını kaybettiğini söyleyen yapımcılar Angel'ın cesur açıklamaları ile 'kadına şiddet' konusunda bir farkındalık yaratmayı umuyor.

Takıntılı erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi: Yürüyemez ve konuşamaz hale geldi

Angel Lynn/GoFundMe

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18 YAŞINDA TANIŞTIĞI ADAM HAYATINI MAHVETTİ

İngiltere'nin Loughborough bölgesinde yaşayan Angel, adli tıp uzmanı olmak isteyen genç bir üniversite öğrencisiydi. Yaşama sevinci ile dolu 18 yaşındaki genç kızın hayatı Chay Bowskill isimli bir adamla birlikte olmaya başladıktan sonra sonsuza kadar değişti.

Ailesi ve arkadaşları Angel'in erkek arkadaşının en başından beri 'tehditkar ve kontrolcü' olduğunu belirtiyor. İlişkilerinin başlamasından bir süre sonra Bowskill hapse girdi ve çıktıktan sonra çok daha dengesiz davranışlar sergilemeye başladı.

AYRILIK KARARINI KABULLENEMEDİ KIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Angel erkek arkadaşlarının davranışları nedeni ile bir süre kendini geri çekse de daha sonra cesur bir karar alarak ondan ayrıldı.

Ancak ayrılık kararını kabul etmeyen 20 yaşındaki Chay Bowskill, Rocco Sansome isimli bir arkadaşının yardımı ile Angel'i kaçırmaya çalıştı.

Takıntılı erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi: Yürüyemez ve konuşamaz hale geldi

Chay Bowskill ve kaçırılma anı/ Leicestershire Polisi

100 KM HIZLA GİDEN MİNİBÜSTEN DÜŞTÜ

İngiltere gündemine bomba gibi düşen güvenlik kamerası görüntülerinde Bowskill'in Angel'ı kucaklayıp zorla bir minibüse bindirmeye çalıştığı görüldü. İkili arasında yaşanan arbede genç kızın saatte 100 kilometre hızla giden minibüsten düşmesi ile sona erdi.

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YÜRÜYEMEZ VE KONUŞAMAZ HALE GELDİ

Feci beyin yaralanmaları yaşayan genç kız uzun süre felçli kaldı, yürüyemez ve konuşamaz hale geldi. Saldırgan erkek arkadaş ise başta kaçırma iddialarını reddetse de güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası 12 yıl hapis cezası aldı.

Takıntılı erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi: Yürüyemez ve konuşamaz hale geldi

Angel'ın ailesinin paylaştığı bir fotoğraf

Uzun bir tedavi ve rehabilitasyon süreci geçiren Angel, ailesi ve arkadaşlarının desteği ile ilk adımlarını attı ve kendinden beklenmeyen bir ilerleme kaydetti.

Kızlarının yaşadıkları sonrası bir yandan adalet için mücadele veren bir yandan da tedavi masrafları için para toplamaya çalışan anne baba Angel'ın yaşadıklarının başkalarına yardım etmesi umudu ile yaşadıklarını anlatmayı kabul etti.

İngiltere'nin merakla beklediği belgeselin yapımını Wonderhood Stüdyosu üstlendi.

Takıntılı erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirdi: Yürüyemez ve konuşamaz hale geldi


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