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Tahıl koridoru için plan hazır: İstanbul komuta merkezi oluyor

#Rusya#Ukrayna#İstanbul
Tahıl koridoru için plan hazır: İstanbul komuta merkezi oluyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin yürüttüğü yoğun diplomasi sonucu yol haritası oluşturulurken, İstanbul’da bir komuta merkezi kurulması planlanıyor.

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Karadeniz’in kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizinin çözülmesi için devreye giren Türkiye, temaslarını hızlandırdı.

TÜRKİYE’YE GELİYORLAR

Alınan bilgiye göre, başta limanlarda ve ambarlarda bekleyen tahılın tedarik zincirine dahil edilmesi için BM öncülüğünde farklı formüller gündeme geldi. Bu formüllerin hayata geçmesi için Türkiye’nin girişimleriyle bir yol haritası oluşturuldu. Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetlerinin BM koordinasyonunda önümüzdeki günlerde İstanbul’da buluşarak yol haritasının detaylarını müzakere etmesi de planlanıyor. Tahılın İstanbul’da kurulacak komuta merkezi aracılığıyla takip edilmesi öngörülüyor.

MAYINLAR TEMİZLENECEK

Görüşmeler kapsamında başta Karadeniz’deki mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergâhı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevlilere dönük tüm başlıklar İstanbul’daki dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya’nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz’deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak ülkede ve limanlarda bekleyen milyonlarca ton tahılın dünya pazarlarına ulaştırılması sağlanacak.

 

 

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#Rusya#Ukrayna#İstanbul

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