Tahıl fiyatları yeniden yükseliyor... Koridor kapandı gıda krizi kapıda

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Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası gıda fiyatları yukarı yönlü hareketlenirken Washington’dan Brüksel’e peş peşe açıklamalar geldi. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tahıl koridorunun kapanmasının bir “gıda krizine neden olacağını” söyledi. Borrell, anlaşmadan çekilen Moskova’nın bununla sınırlı kalmayarak tahıl sevkıyatı yapılan Odessa limanını peş peşe üç gün bombaladığına vurgu yaptı. Borrell’in verdiği bilgiye göre bu saldırılarda “60 bin ton tahıl yandı”. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Bu saldırılar Ukrayna’nın çok ötesinde bir etkiye sahip. Küresel buğday ve mısır fiyatları üzerindeki etkisini şimdiden görüyoruz” dedi.

BM: GARANTİ VEREMEYİZ

“Rus teröründen herkes etkileniyor” diyerek sevkıyatı tek taraflı sürdürme niyetini yineleyen Ukrayna lideri Vladimir Zelenski’ye BM’den ise olumsuz yanıt geldi. Günlük basın brifinginde BM Sözcüsü Stephane Dujarric, sevkıyata devam edilmesine dair “Çeşitli fikirler ortaya atıldı. Burası bir savaş bölgesi. Kimse BM Genel Sekreteri’nden güvenlik garantileri sağlamasını isteyemez” sözleriyle BM’nin Rusya olmadan devam edilmesine isteksiz olduğunu kaydetti.

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KARŞILIKLI TEHDİTLER

Bir uyarı da Beyaz Saray’dan geldi. Rusya’nın Ukrayna limanları civarına ek mayınlar yerleştirdiği yönünde bilgi edindiklerini aktaran Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adam Hodge, Karadeniz’deki sivil nakliye gemilerine olası saldırılara hazırlanıldığını söyledi. Rusya, önceki gün Ukrayna limanlarına yaklaşan yük gemilerini “askeri kargo araçları” olarak görecekleri ve bu şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu. Rusya’nın tehdidine cevaben Ukrayna da Rus limanlarına yanaşan gemilere aynı muamelenin yapılacağını ve Kerç Boğazı’nda seyrüseferi yasaklayacağını açıkladı.

TSK: İKNAYA UĞRAŞIYORUZ

Bu arada Türkiye, Moskova’yı anlaşmaya dönmeye ikna için uğraşıyor. TSK kaynakları, tahıl koridorunun işlemesi için İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nden Rus personelin ayrıldığını bildirirken, “Biz anlaşmanın dörtlü bir şekilde devam etmesinden yanayız. Bu konudaki girişim ve çabalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.

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FİYATLAR HIZLI YÜKSELDİ

Savaş alanındaki gelişmeler tahıl fiyatlarını yukarı taşıdı. Çarşamba günü Avrupa borsalarında işlem gören buğdayın fiyatı bir önceki güne göre yüzde 8.2 artışla ton başına 284 dolar oldu. Mısır fiyatları da bir günde yüzde 5.4 arttı. Böylece tahılda 3 haftanın en yüksek fiyatı görüldü. ABD vadeli işlemlerde de buğday fiyatları yüzde 8.5 arttı. Bu, işgalin başladığı Şubat 2022’den beri en sert günlük yükseliş oldu. Artışa rağmen buğday fiyatı hâlâ, savaşın ilk haftalarında tüm zamanların en yükseğini gördüğü Mart 2022 seviyesinin yarısında. Barış zamanında küresel talebin yüzde 10’unu karşılayan Ukrayna, dünyanın en büyük beşinci buğday ihracatçısıydı.

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PUTİN AFRİKA’YA GİTMİYOR: ‘TUTUKLANIRIM’ KORKUSU VAZGEÇİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağustos ayında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek BRICS zirvesine gitmeme kararı aldı. Ev sahibi ülke Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Putin’in “karşılıklı mutabakat gereği” toplantıya gelmeyeceğini, onu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil edeceğini söyledi. Uluslararası Adalet Mahkemesi geçen martta Putin hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mahkemenin kararlarına taraf olan Güney Afrika, gelmesi durumunda Putin’i tutuklamakla yükümlüydü.