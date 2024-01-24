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Taciz davası düştü

Güncelleme Tarihi:

#Gerard Depardieu#Cinsel Saldırı#Dava
Taciz davası düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 07:00

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki cinsel saldırı davası zaman aşımı sebebiyle düştü.

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Fransız aktris Helene Darras, geçen yıl yaptığı şikâyet başvurusunda, Depardieu’nun 2007 yılında ‘Disco’ filminin çekimleri sırasında kendisine sarkıntılık ettiğini iddia etmişti. Darras, Depardieu’yu cinsel istismarla suçlayan 13 kadından biriydi. 75 yaşındaki oyuncu, Le Figaro gazetesinde kendisini savunan bir açık mektup yayınlayarak “Asla bir kadını istismar etmedim” demişti. Paris savcılığı, Depardieu hakkındaki cinsel saldırı iddiasıyla yapılan şikâyetin zaman aşımı nedeniyle düştüğünü açıkladı. Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould tarafından da 2020’de tecavüzle suçlanmıştı.

 

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#Gerard Depardieu#Cinsel Saldırı#Dava

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