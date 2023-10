Swift beyaz perdede rekor kırdı

Haberin Devamı

Filmin distribütörü AMC tarafından, küresel ön bilet satışlarının 100 milyon doları aştığını belirtilerek, 13 Ekim’de sinemalarda gösterilmeye başlayacak filmin, ilk duyurulduğu andan itibaren talebin inanılmaz derecede yüksek olduğu vurgulandı. Bu, rekor Eras Tour’u tarihteki en kârlı konser filmi yaptı ve Justin Bieber’ın Never Say Never (Asla Asla Deme) adlı müzik belgeselini geçmeyi başardı. Kanadalı şarkıcının belgesel görüntüleri ve canlı performansları birleştirilerek yapılan 2011 yapımı filmi 99 milyon dolar hasılat yapmıştı.