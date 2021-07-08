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Dünya
Haber Giriş: 08.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Süveyş’i tıkayan gemi aylar sonra serbest

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Süveyş’i tıkayan gemi aylar sonra serbest

GEÇTİĞİMİZ mart ayında Süveyş Kanalı’nı tıkayarak dünyanın gündemine oturan Çinli Ever Green şirketinin Ever Given isimli konteyner gemisi, yaklaşık 100 gün sonra Süveyş Kanal İdaresi ve gemicilik şirketi arasında tazminat anlaşmasına varılması sonucunda dün serbest bırakıldı.

Gemi kazadan bu yana demirde olduğu Mur Gölü’nden İsmailiye Limanı’na doğru yola çıkarken burada bir basın toplantısı düzenlendi. Kargo gemisinin sahipleri, sigorta şirketi ve kanal idaresi arasında yapılan anlaşmanın nihai şartlarının gizli tutulacağı bildirildi. Süveyş Kanal İdaresi daha önce 916 milyon dolar tazminat talep ettiklerini, sonraysa bu rakamı 550 milyon dolara kadar indirdiklerini duyurmuştu. Ever Given konteyner gemisi, Malezya’dan Rotterdam’a giderken geçtiği Süveyş Kanalı’nda, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart’ta kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Kanal 5 gün kapalı kalmıştı.

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