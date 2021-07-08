Süveyş’i tıkayan gemi aylar sonra serbest

Gemi kazadan bu yana demirde olduğu Mur Gölü’nden İsmailiye Limanı’na doğru yola çıkarken burada bir basın toplantısı düzenlendi. Kargo gemisinin sahipleri, sigorta şirketi ve kanal idaresi arasında yapılan anlaşmanın nihai şartlarının gizli tutulacağı bildirildi. Süveyş Kanal İdaresi daha önce 916 milyon dolar tazminat talep ettiklerini, sonraysa bu rakamı 550 milyon dolara kadar indirdiklerini duyurmuştu. Ever Given konteyner gemisi, Malezya’dan Rotterdam’a giderken geçtiği Süveyş Kanalı’nda, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart’ta kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Kanal 5 gün kapalı kalmıştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor