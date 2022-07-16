Suudiler’den İsrail’e tarihi jest

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ABD Başkanı Joe Biden’ın kritik Ortadoğu turu Suudi Arabistan ziyareti ile devam ederken, Riyad yönetimi, İsrail ile normalleşme yönünde çok önemli bir adım attı. Biden’ın dün İsrail’den Suudi Arabistan’a havayolu ile uçuşundan saatler önce Suudi yönetimi, İsrail’e ve İsrail’den tüm uçuşlara hava sahası yasağını kaldırdı.

Biden’ın koronayı bahane ederek Prens Selman yumruk tokuşturması, “tokalaşırken fotoğraf vermek istemediği “ yorumlarına neden oldu.

ÖNEMLİ AVANTAJ

2020 yılında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında imzalanan Abraham Anlaşmaları sonrasında Suudi Arabistan, bir İsrail uçağının Abu Dabi’ye Suudi hava sahası üzerinden uçuşuna izin vermiş, Riyad, BAE’ye yönelik uçuşlarda tüm ülkelerin Suudi hava sahasını kullanabileceğini bildirmişti. İsrail, Asya’daki varış noktalarına bağlantıları kısaltmak için Suudi hava sahası üzerinden uçuş hakları konusunu uzun süredir gündemde tutuyordu.

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ABD Başkanı’nı Cidde’de Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı.

TEL AVİV’DEN UÇUŞ

Suudi Arabistan, İsrail ile yakınlaşmayı öngören Abraham Anlaşmaları’nın tarafı değil. Ancak yakın müttefiki BAE’nin bu anlaşmanın tarafı olmasına itiraz etmemişti. Biden’ın dünkü programında İsrail’in başkenti Tel Aviv’den uçakla Suudi Arabistan’ın Cidde kentine hareket yer aldı. Bu, ilk kez Tel Aviv’den Suudi Arabistan’a direkt uçuş anlamına geliyor. Cidde’de basına açıklamalarda bulunan Biden, Riyad’ın uçak açılımıyla ilgili “büyük bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

‘PRENS’İ UYARDIM’

Biden, Suudi yetkililerde görüşmesinde 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da gündeme geldiğini söyledi. “Bu konuda ne düşündüğümü açıkça belirttim” diyen Biden, “Selman’ı gelecekte muhaliflere yönelik saldırılara karşı uyardığını” kaydetti.

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ADA DEVRİNE YEŞİL IŞIK

ABD Başkanı, İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecine katkıda bulunmak için Mısır’a ait olan ve yıllar önce Riyad’a devrine karar verilen Tiran ve Sanafir adalarında bulunan ABD askerlerinin çekileceğini de duyurdu. Adaların mülkiyetinin değişmesi için, İsrail-Mısır Barış Anlaşması gereği İsrail’in de onayı gerekiyor. İsrail’in itirazının olmadığı belirtiliyor.

BİDEN: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANAYIM

ABD Başkanı Joe Biden dün Suudi Arabistan’a hareketinden önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytülehim kentinde bir araya geldi. İki lider, Filistin Devlet Başkanlığı konutundaki görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Biden, Filistin-İsrail sorununun çözümünde, “iki devletli çözümün ilk destekçilerinden biri” olduğuna dikkati çekti.

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‘BAĞLILIĞIM DEĞİŞMEDİ’

İki devletli çözüme bağlılığının sürdüğünü belirten Biden, “1967 sınırlarında iki devlet, Filistinliler ve İsrailliler için eşit şekilde, güvenlik, refah, özgürlük ve demokrasi elde etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor” diye konuştu.

Biden, Filistin asıllı ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile’nin İsrail askerlerince öldürülmesi hadisesine de değinerek “ABD, (Şirin Ebu Akile’nin) ölümünün kapsamlı ve şeffaf bir şekilde hesabının sorulmasında ısrar etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

ABBAS: ‘TERÖRİST DEĞİLİZ’

Filistin lideri Abbas da “ABD yönetiminden, Doğu Kudüs’teki ABD konsolosluğunu yeniden açarak ve FKÖ’yü (Filistin Kurtuluş Örgütü) ABD’nin terör listesinden çıkarıp Washington’daki ofisini tekrar açmasına izin vererek ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz. Biz terörist değiliz” dedi.