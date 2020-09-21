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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 18:49 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınında son rakamlar açıklandı

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Suudi Arabistan'da koronavirüs salgınında son rakamlar açıklandı
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Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 512'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi daha yaşamını yitirdi ve 492 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 512'ye, vaka sayısı da 330 bin 246'ya çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1060 artarak 311 bin 499'a ulaştı.

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