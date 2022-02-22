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Suudi Arabistan’da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı

#Suudi Arabistan#İha#Saldırı
Suudi Arabistan’da, havaalanına İHA saldırısı: 16 yaralı

Suudi Arabistan’ın Kral Abdullah Havaalanı’na Husiler tarafından insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği ve 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde bulunan Kral Abdullah Havaalanı’na, dün akşam saatlerinde İHA saldırısı gerçekleştirildi. Suudi yetkililer, İHA’nın İran destekli Husiler tarafından Yemen’in başkenti Sana Havalimanı’ndan fırlatıldığını bildirilirken, saldırıda yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı ve 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtildi. Saldırıda sivillerin hedef alındığını söyleyen yetkililer, yaralılara müdahale edilmesinin ardından havaalanında uçuşların normale döndüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda da Suudi Arabistan’ın Abha kentinde, Husiler tarafından, dron saldırısı gerçekleştirilmiş ve 12 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan’da, son 7 yılda Husiler 850’den fazla insansız hava aracı ve 400 balistik füzeyle gerçekleştirdikleri saldırılarda, 59 sivil hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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#Suudi Arabistan#İha#Saldırı

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