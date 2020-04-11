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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir

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Suudi Arabistan: Teravih namazı askıya alınabilir
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Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgına ilişkin Suudi Arabistan’dan açıklama geldi. Riyad yönetimi, Corona Virüsü krizinin devam etmesi durumunda, Ramazan Ayı’nda teravih namazlarının yüksek bir ihtimalle askıya alınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethanelere kısıtlama getirmeyi sürdürüyor. Riyad yönetiminden Corona Virüsü salgınına karşı Ramazan Ayı’nda uygulanacak tedbirlere yönelik açıklama geldi.

İslami İşler Davet ve İrşat Bakan Vekili Muhammed el-Ukeyl, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yüksel Alimler Heyeti ve yönetimden aksine dair bir karar çıkmadıkça ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu söyledi.

 

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