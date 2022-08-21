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Suriyeli muhaliflerden YPG/PKK’ya füzeli yanıt

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#Terör Örgütü#YPG/PKK#Suriye
Suriyeli muhaliflerden YPG/PKK’ya füzeli yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 07:00

Terör örgütü YPG/PKK’nın Halep’in doğusundaki El Bab ilçesinde önceki gün düzenlediği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından halk, işyerlerinin kepenklerini kapatarak tepki gösterdi.

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Suriye Milli Ordusu (SMO) ise terör örgütü YPG/PKK mevzilerini füzelerle hedef aldı. Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından dün bir pazar yerine düzenlenen saldırının ardından halk bir araya gelerek, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti. Halk ayrıca sloganlar atarak terör örgütlerinden hesap sorulmasını istedi. İşyeri sahipleri ise dükkânlarının kepenklerini kapatarak saldırıya tepki gösterdi.YPG/PKK tarafından önceki gün El Bab ilçesine düzenlenen saldırıda 5’i çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Terör Örgütü#YPG/PKK#Suriye

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