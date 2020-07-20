Suriye’de rejim ‘halksız’ genel seçimini yaptı

BEŞAR Esad rejimi, dün iç savaşın başlamasından sonra üçüncü kez ‘halksız’ parlamento seçimlerini gitti. Üçüncü kez ülkede hiçbir ‘muhalif parti’ olmaksızın seçime giden Beşar Esad’ın Baas Partisi’nin parlamentodaki 250 sandalyenin büyük kısmını ele geçirmesi bekleniyor. 2016 yılındaki seçimlerde Baas Partisi, 250 sandalyenin 200’ünü ele geçirmiş, geri kalan sandalyeler ise sözde bağımsız adayların kontrolüne geçmişti. ABD’nin geçen ay açıkladığı Sezar yaptırımlarının ekonominin gidişatını giderek olumsuz yönde etkilediği Suriye’de ekonomiden şikâyetçi olan kesimler, seçimlerin mevcut düzene bir etki edeceğini düşünmüyor. Seçimler koronavirüs salgını nedeniyle daha önce iki kez ertelenmişti. Seçimlerde rejimin 2016 sonrasında ele geçirdiği Doğu Guta ve İdlib’in güneyi gibi eski muhalif bölgelerde ilk kez sandık kuruldu.

ÜLKENİN YARISI YOK

2011 öncesi ülke nüfusu 22-23 milyon civarındayken Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, iç savaşta 6.7 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte, 7-8 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 61’ine hâkim olan Esad rejimi, seçimleri, kontrolündeki bölgelerin yanı sıra terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bazı noktalarda düzenledi. Askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ise seçimler gerçekleşmedi. Rejim medyasındaki haberlere göre, seçimlere 1.658 milletvekili adayı katıldı. 250 üyeden oluşan Suriye parlamentosunda, her dönem rejime yakınlığıyla bilinen çok sayıda iş insanı, aşiret lideri ve bağımsızlar yer alıyor.

MUHALEFET TEPKİLİ

Suriye’de bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri 2021 yılında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için parlamentodan 35 milletvekilinin yazılı onayı gerekiyor. Dün düzenlenen parlamento seçimleri Esad’ın Suriye’de yönetimde 20’inci yılını doldurduğu günlere denk geldi. Milyonlarca kişinin ya ülkeyi terk ettiği ya da rejim yönetimindeki bölgelerden kaçtığı Suriye’de rejim bölgeleri dışında yaşam imkânı bulan muhalefet seçimlerin düzenlenmesine tepkili. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Esad rejimi, göstermelik seçimleri düzenleyerek siyasi süreçten kaçmaya çalışıyor. Tutukluları, evsizleri, yerinden edilmişleri veya ülkeyi terk edenlerin hiçbirini umursamıyor. Suriye halkının akan kanı umurunda olmadan iktidarda kalmaya çalışıyor” diye konuştu.