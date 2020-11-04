Suriye’de rejim, Ariha ve Kafriya’yı vurdu; 8 sivil öldü

Sabah saatlerinde İdlib'in Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu ateşine tutan rejim güçleri, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivilin ölmesine neden oldu.

Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü.

Saldırıda birçok ev kullanılamaz hale gelirken ekiplerin enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.