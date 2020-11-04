MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSuriye’de rejim, Ariha ve Kafriya’yı vurdu; 8 sivil öldü
GeriDünya Suriye’de rejim, Ariha ve Kafriya’yı vurdu; 8 sivil öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Suriye’de rejim, Ariha ve Kafriya’yı vurdu; 8 sivil öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Suriye’de rejim, Ariha ve Kafriya’yı vurdu; 8 sivil öldü
Abone Olgoogle-news

Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güneyinde bulunan Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu atışı ile vurdu. Saldırılarda, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivil yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde İdlib'in Ariha ilçesi ile Kafriya Köyü'nü topçu ateşine tutan rejim güçleri, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 8 sivilin ölmesine neden oldu.

Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı.

Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü.

Saldırıda birçok ev kullanılamaz hale gelirken ekiplerin enkaz altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle