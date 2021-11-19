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Suriye’de 4 yaşındaki çocuğa tecavüzden YPG/PKK’lılar sorumlu tutuluyor! Halk sokağa döküldü

#Suriye#Tel Rıfat#PKK
Suriye’de 4 yaşındaki çocuğa tecavüzden YPG/PKK’lılar sorumlu tutuluyor Halk sokağa döküldü

Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildiğinin ortaya çıkmasının ardından olaydan terör örgütü YPG/PKK mensupları sorumlu tutuldu.

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AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK işgalinde bulunan Tel Rıfat’a bağlı Kefernaya bölgesinde zeytin hasadı yapan bir ailenin küçük kızı teröristlerce 2 gün önce kaçırıldı.

Çocuk, bölge sakinlerince, Azez’e 11 kilometre uzaklıkta örgüt işgalindeki Deyr Cemal bölgesinde yol kenarına atılmış halde bulundu.

Bölge halkı, çocuğu tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırdı.

Bu arada, çocuğun Kefernaya bölgesinde yaşayan akrabalarından biri, olayla ilgili olduğu iddia edilen bir örgüt elemanını bıçakla yaraladı.

Küçük kızın kaçırıldıktan sonra tecavüze uğradığının tespit edilmesinin ardından bölge halkı, protesto gösterisi düzenledi.

Terör örgütü YPG/PKK, tepkilerin medyada yansımaması için basın mensuplarının çekim yapmalarına izin vermedi.

İstismara uğrayan küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin doktorlardan ya da ailesinden henüz açıklama yapılmadı.

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TEL RIFAT'TAKİ DURUM

Halep'in Tel Rıfat ilçesi, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG/PKK'lı teröristlerin eline geçmişti.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Tel Rıfat'ın Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

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#Suriye#Tel Rıfat#PKK

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