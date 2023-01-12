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Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme ne zaman yapılacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 16:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin, 'Şubat ayı başında görüşme olabilir' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. 

Şam ile görüşme ile ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Şubat ayı başını işaret etti.

Çavuşoğlu, 'Henüz netleşen bir tarih yok. Ama bu üçlü görüşmeyi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Belki Şubat ayının başında olabilir. Rusya'ya bazı tarihi önerilerimiz de oldu. Üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Trablus'taki bir mahkemenin Türkiye ile Libya arasındaki bir anlaşmaya dair verdiği karara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

'Hemen Dibeybe ile temasa geçtik. Bu anlaşmayı 3 Ekim ziyaretimizde imzalamıştık. Bunların zaten Libya'da meclisten geçmesine gerek yok. Bunlar tıpkı Libya'nın başka ülkelerle imzaladığı mutabakat muhtıraları gibi. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı almış. Neticede bu bir karar yani ne nihai hüküm değil. Hükümet anlaşmanın arkasında ve gerekli çalışmaları yaptıklarını, bunu da yani ciddiye almamız gerektiğini, Libya hükümeti ve devleti olarak onlar için de bu iş birliği anlaşmasının son derece önemli olduğunu, bunun arkasında olduklarını ve yakından takip edeceklerini söylediler.'

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11 YIL SONRA İLK TEMAS

Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk üst düzey temas geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üçlü görüşme kapsamında Rusya'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#Dünya

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