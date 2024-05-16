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“Süleymaniye ile açık konuşuyoruz. Bu bölge Osmanlı döneminden beri bizim coğrafi ve kültürel varlığımızın parçası. Biz onlarla yaptığımız görüşmelerde netiz. Bu adamlar kötü, biz sizinle iyi olmak istiyoruz. Savaşı biz yaparız. Siz bunlarla aranıza mesafe koyun yoksa bizim operasyonlarımız devam edecek” diyen Fidan özetle şunları söyledi: “Sizi PKK ile hareket ederken gördüğümüzde size de bir şey yapmak zorundayız. Bir şey yokmuş gibi davranmamız mümkün değil. Şu anda anladıklarını düşünüyorum. İnşallah anlarlar. Biz büyük bir devletiz organlarımız var, gereğini yaparız. Irak’ın petrolü, kaynakları var ama Irak temel enerji sorununu, su, sağlık, altyapı sorunlarını çözemiyor.”

IRAK’I DA ETKİLİYOR

“Silahlı grupların cirit attığı bir ülkede bunların düzelmesi mümkün değil. Bizimle beraberseniz birlikte terör örgütlerini yok edelim dedik. Terör, Irak’ın gelişmesini de engelliyor. Erbil yönetimiyle geliştirdiğimiz terörle mücadele anlayışını Bağdat’la da geliştiriyoruz. Bizim için önemli olan örgüte yönelik hangi adımı attıkları. Türkiye büyük bir ülke, son 20 yılda altyapı sorununu bitirmiş. Bundan istifade edin. Artık bu kadar kan, gözyaşı ve savaşın durması lazım. Bunun için de planlı projelere gitmemiz lazım. Coğrafyanın kaynakları müsait. İnsanlar da bunu istiyor. Bunu yaparken de biz ne komşularımız tarafından yanlış anlaşılmak istiyoruz, ne onlarla çatışmak istiyoruz.”

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FİDAN’DAN GAZZE İÇİN TELEFON DİPLOMASİSİ

İSRAİL’in Gazze’ye saldırıları sürerken Ankara’nın ateşkes için diplomatik girişimleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile daha sonra da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü. Fidan Blinken görüşmesinde İsrail’in ateşkes teklifini reddetmesi başta olmak üzere iki bakan konuyla ilgili ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu. Ankara’nın Hamas’ın yaklaşımını yapıcı bulduğu yönündeki görüşü bir kez daha Washington’a iletildi. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, Hamas’ın kalıcı ateşkes istediğini, İsrail’in ise kendisini bağlamaktan yana olmadığını, dilediği zaman saldırılarını sürdürmek istediğini belirtti.

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Fidan dün ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.