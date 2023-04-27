Sudan’dan tahliye edilen Türkler anlatıyor: Çok korktuk

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Çatışmaların iki haftadır devam ettiği Sudan’dan 23 Nisan’da tahliyesine başlanan ilk Türk grubu önceki gece İstanbul’a ulaştı. Yaklaşık 24 saat süren zorlu bir kara yolculuğuyla başkent Hartum’dan komşu Etiyopya’ya taşınan Türk vatandaşları, ulaştıkları Gondar kentinden uçakla Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya taşındı. Buradan da THY’ye ait uçaklarla İstanbul Havalimanı’na getirildiler. 301 kişiden oluşan ikinci kafilenin de dün sabah İstanbul’a varmasıyla Türkiye’ye dönen vatandaşların sayısı 684’e ulaştı. Havalimanında gazetecilere yaşadıklarını anlatan Türklerin ortak vurgusu “çok korktukları” oldu:

ZORLU BİR SÜREÇTİ

* 25 yıldır Hartum’da yaşayan ve ticaretle uğraşan Abdülrezzak Şahan: “Zorlu bir süreçti, ülkemize kavuştuğumuz için mutluyuz. Sudan çok zor günler geçiriyor, umarım düzelir. Başkent tamamen kuşatılmış durumda. Çatışmalar oldukça yoğun. Evlerimizde kalarak kendimizi korumaya çalıştık.”

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* Mehmet Mehdi Gergin: “Yollar çok bozuktu. Aracımız bozulduğu için değiştirmek zorunda kaldık. Çok korktuk, ancak Etiyopya’da havalimanına geldikten sonra rahatladık. Gözümüzün önünde vurulanlar oluyordu. ‘Ateşkes’ dediler ama öyle bir şey yok. Kurşunların arasından nasıl geldiğimizi biz de bilmiyoruz.”

İŞYERİM YAĞMALANDI

* Hartum’da ticaretle uğraşan Osman Atilla: “Sudan gerçekten çok sıkıntılı ve karışık. Ticaretle uğraşıyordum, işyerim yağmalanmış durumda. Bizi Etiyopya’ya götürdüler ancak orası da karışık. Orada da iç savaş var. Başka alternatif olmadığından bizi Etiyopya üzerinden getirdiler ama bir savaşın içinden diğer bir savaşa gittik. Çok şükür sağ salim geldik.”

İNŞALLAH DÜZELİR

* Mobilya sektöründe çalışan Naci Akgün: “Şartlar çok ağırdı. Aynı anda bütün ülkeler vatandaşlarını çıkartmak istiyor. Bazı sıkıntılar yaşandı ancak bunlar olabilecek şeylerdi. Etiyopya sınırında 3-4 saat oyalandık. Sonra bir 4 saat daha karayoluyla devam ettik. Geceyi askeri tesiste geçirdik. Sabah bizi yakınlardaki bir havalimanına götürdüler. Oradan da Etiyopya Havayolları’na ait uçakla Addis Ababa’ya naklettiler. Sudan’da sokak savaşları devam ediyor. Orası güzel bir ülke, inşallah düzelir ve biz de geri döneriz.”

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BİR AYDIR KONUŞULUYORDU

* Hartum’da tekstil işi yapan Şükrü Tapan: “Olayların başlayacağı bir aydır konuşuluyordu, son 10 günde çok şiddetlendi. Evlerimizde yedi gün sıkıntı çektik. Bizim için en büyük endişe, geride kalan birçok insan var. Biz ilk kafileyiz. Orada daha en az on kafile var.”

* İşçi olarak çalışan Mehmet Kazan: “Çok zor günlerdi. Savaşı gerçekten yaşadık, evlerde kalarak korunduk. Olaylar birden patlak verdi. Dört gündür yollardayız. Tahliye süreci biraz zorluydu ama çok şükür iyi geçti. Şimdi Hatay’a gideceğim.”





DEVRİK LİDER ÖMER EL BEŞİR NEREDE

SUDAN ordusu, bir süredir nerede olduğu tartışılan devrik lider Ömer El Beşir’in 15 Nisan’da çatışmalar patlak vermeden önce hapishaneden askeri hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Ordu, Beşir ve beraberindeki yaklaşık 30 kişinin, doktor tavsiyesi üzerine polis eşliğinde Hartum’daki Kober hapishanesinden alınarak hastaneye götürüldüklerini bildirdi. Açıklama, orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) hapishaneye yönelik saldırı girişimi sonrası geldi. Sudan’ı 30 yıl boyunca yöneten Beşir, halk ayaklanması sonucu 2019’da devrilmişti.

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DESTEKÇİLERİ KAÇTI

Ordunun açıklamasına inanmayan HDK ise insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan Beşir’in tekrar iktidara getirilmek için kaçırıldığını savunuyor. Bu arada Kober hapishanesinde tutulan savaş suçlusu Ahmad Harun’un beraberinde Beşir döneminden başka isimlerle hapisten kaçtıkları ortaya çıktı. Bir ses kaydı yayınlayan Harun, çatışmalar nedeniyle hapishanede güvenlik ve yiyecek sıkıntısı yaşandığını, bir kez işler hale geldiğinde adalete tekrar teslim olacaklarını söyledi. ÖMER EL BEŞİR, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Darfur’da soykırım yapmakla suçlanmış, hakkında tutuklama emri çıkartılmıştı.

DSÖ ALARM VERDİ

HASTALIK DOLU TESİSİ MİLİTANLAR ELE GEÇİRDİ

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); kolera, kızamık, çocuk felci ve diğer bulaşıcı hastalık örneklerinin tutulduğu Hartum’daki bir laboratuvarın HDK savaşçılarının kontrolüne geçtiğini duyurdu. DSÖ’nün Sudan temsilcisi Nima Saeed Abid, hastalık örnekleri ve diğer biyolojik materyallerin bulunduğu laboratuvarın durumuyla ilgili, “Yaşananlar son derece tehlikeli, çünkü laboratuvarda çocuk felci, kızamık, kolera örnekleri var” dedi. Örgüt, “büyük bir biyolojik risk oluştuğu” uyarısında bulundu.