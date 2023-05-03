Sudan’da kaos ve yıkım... Çatışmalar sürüyor, siviller kaçma telaşında

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Sudan’da üçüncü haftasında devam eden çatışmalar yüzbinleri evinden, işinden etti. 45 milyonluk ülkeden yabancıların kaçısı tüm hızıyla sürerken, tahliyeler bittiğinde kalanların acımasız bir iç savaşın kurbanları olmasından endişe ediliyor. 2021’de birlikte darbe yaparak hükümeti deviren ordu komutanı Abdulfettah el Burhan ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu arasındaki güç mücadelesi, başkent Hartum ile Beyaz Nil Nehri’nin karşı kıyısındaki Omdurman şehrini savaş alanına çevirdi. Resmi açıklamaya göre çatışmalarda şu ana kadar 528 kişi öldü. Ancak sivillere cenazelerin hastanelere ulaştırılamadığı, ordu ve HDK’nın da kayıplar konusunda şeffaf olmadığı belirtiliyor.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir, HDK ve Sudan ordusunun 4 Mayıs’tan 11 Mayıs’a kadar sürecek bir haftalık ateşkeste uzlaştıklarını açıklasa da, ülkede daha önce defalarca kez alınan ateşkes kararlarına uyulmamış olması umutları azaltıyor.





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BAŞKENTİN KONTROLÜ KİMDE

Ülkede insani kriz büyürken, Londra merkezli Arap gazetesi Şarku’l Avsat’ın sorularını yanıtlayan Hamdan Dagalu, başkent Hartum ve karşısındaki Omdurman’ın kendi kontrollerinde olduğunu ileri sürdü, “Güçlerimiz, darbeci güçlerle eski rejim destekçilerine karşı büyük bir üstünlük elde etti” diye de ekledi. Çatışmalar öncesinde 5 milyona ev sahipliği yapan başkentin elektrik ve su sıkıntısını çözmeye çalıştıklarını kaydeden Dagalu, “Koşullardan üzüntü duyuyoruz ve sorunlara acil çözümler arıyoruz” dedi. Dagalu, birliklerinin disiplinsiz olduğu iddialarını da reddederek, organizasyon yeteneklerine vurgu yapmak için 30’dan fazla ülke diplomatlarının tahliyesine yardımcı olduklarını söyledi.

YENİ MÜLTECİ AKINI

Birleşmiş Milletler (BM) çatışmalar yüzünden şimdiden 334 bin kişinin ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı. Ayrıca 20 bini komşu Çad’a olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi başka ülkelere kaçtı. Türklerin tahliyesinde de asıl güzergâh olarak kullanılan komşu Etiyopya, sınırlarına her gün bin kişinin geldiğini; yiyecek, su, tıbbi yardım ve barınma konusunda büyük sıkıntı yaşandığını bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mülteci sayısının 800 bini aşabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye, 1 Mayıs itibariyle 1700 vatandaşını Sudan’dan çıkararak tahliye operasyonunu tamamladığını açıklarken, bir dizi ülkenin tahliye çabaları devam ediyor.

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TÜRKİYE’DEN ARABULUCULUK ÇABASI

Arabuluculuk çabalarına ABD, BAE ve Suudi Arabistan’dan sonra Türkiye de katıldı. Bu kapsamda dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya giderek Afrika Birliği Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Büyükelçi Bankole Adeoye ile görüştü. Bakanlık, Sudan’daki son gelişmelerin ele alındığını açıklandı. Büyükelçi Akçapar, 4 Mayıs’a kadar Etiyopya’da temaslarını sürdürecek.

ÇAVUŞOĞLU: ARABULUCULUK UZMANI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta, “İki taraf üzerinde de etkisi olan ülkelerden biriyiz... Bakan Yardımcımızı gelecek hafta Etiyopya’ya gönderiyoruz. Burak Akçapar zaten arabuluculuk konusunda uzmanlığı olan bir arkadaşımız. Kendisini gönderiyoruz, orada Etiyopyalılar ile bir altyapı, hazırlık yapacaklar” şeklinde konuşmuştu.