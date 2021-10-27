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Sudan’da darbe sonrası kan aktı: 7 ölü, 140 yaralı

#Afrika#Sudan#Darbe
Sudan’da darbe sonrası kan aktı: 7 ölü, 140 yaralı

Afrika ülkesi Sudan’daki darbenin ardından ilan edilen OHAL’e rağmen halk sokakta. Ordu, sivil idare yanlısı protestolara gerçek mermi ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda 7 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

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SUDAN’da askeri darbenin ardından sivil hükümet yanlısı halk iki gündür sokakta. Askerin gerçek mermi kullandığı sert müdahalesine rağmen binlerce Sudanlı dün gün boyu darbe karşıtı protesto düzenledi. Başbakan Abdullah Hamduk, tutuklanmadan hemen önce darbe karşıtı açıklama yapmış ve halkı sivil idare yanlısı “barışçıl” gösteri yapmak üzere sokağa çıkmaya çağırmıştı.

LASTİK YAKTILAR

Protestolara katılan en az 7 sivil hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı. Meslek örgütleri sivil itaatsizlik eylemi başlatırken yüzlerce kişi başkent Hartum’da yollarda lastik yaktı, asker karşıtı slogan attı. Olağanüstü hal (OHAL) ilan eden ordu, protestoları bastırmak için bazı yollar ile köprüleri ulaşıma kapattı. Ayrıca dün başkentteki havalimanı da uçuşlara kapalı kaldı.

Sudan’da darbe sonrası kan aktı: 7 ölü, 140 yaralı

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BAŞBAKAN EVİNE DÖNDÜ

Darbenin ardından nerede olduğu bilinmeyen Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’un önce “güvenliği için” Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın evinde tutulduğu, daha sonra kendi evine geri götürüldüğü açıklandı. Darbecilerin lideri Burhan, internet ve telefon erişiminin yeniden açılacağını da bildirdi.

Bu arada Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, dün Afrika, Arap ülkeleri ve Batı’daki mevkidaşlarına son gelişmelere dair bir mesaj gönderdi. Mehdi mesajında, anayasaya aykırı beyanlara boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

Sudan’da darbe sonrası kan aktı: 7 ölü, 140 yaralı

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, “ülkedeki durum nedeniyle Hartum Havalimanı’ndan gelen ve giden tüm sivil uçuşların 30 Ekim’e kadar durdurulduğunu” açıkladı.

NE OLMUŞTU

Sudan’da 25 Ekim sabahı erken saatlerde Başbakan Hamduk ve diğer sivil siyasetçiler darbeci askerler tarafından tutuklanmıştı. Hükümeti feshettiklerini açıklayan ordu, ülkeyi 2023’teki seçimlere götürmek üzere yeni bir yönetim kuracaklarını bildirmişti. Devrik hükümet, 2019’daki bir başka darbenin ardından kurulmuş, ülkede geçen ay da başarısız bir darbe girişimi yaşanmıştı.

Son olaydan sonra asker yanlısı gruplar, sivil yönetim karşıtı protesto gösterileri düzenliyordu.

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#Afrika#Sudan#Darbe

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