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Sudan'da ateşkes uzatıldı ancak çatışmalar devam ediyor

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#Sudan#Çatışma#Ateşkes
Sudanda ateşkes uzatıldı ancak çatışmalar devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 10:22

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana devam eden çatışmalarda taraflar, sona eren üç günlük ateşkesi, üç gün daha uzatma kararı aldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkesin uzatılması yönündeki karardan dolayı memnun olduklarını söyledi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Blinken, her iki tarafa çatışmaları kalıcı olarak sonlandırma ve ülkedeki insani yardımları engellememe çağrısında bulundu.

Ateşkese rağmen orduya ait uçaklar, başkent Hartum’da HDK’ya ait mevzileri gece boyu vurdu. Bu nedenle ateşkesin sınırlı bir etkisi oldu.

Topçu birliklerinin de sesleri kentte duyuldu.

Sivil hükümetin Dışişleri Bakanı Meryem el-Sadık el-Mehdi Hartum'daki evinden BBC'ye yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen sivillerin hala korku içinde yaşadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı, “Ateşkes denilen şeyin olanlarla hiçbir ilgisi yok" dedi ve uçak bombardımanının gece-gündüz sürdüğünü belirtti.

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TAHLİYELER SÜRÜYOR

Öte yandan Sudan’da bulunan yabancıların ülkeden tahliyesine de devam ediliyor.

Toplamda iki bin kişinin yer aldığı botlar Suudi Arabistan’a vardı. Mısır, iki hafta önce çatışmaların patlak vermesinden bu yana en az 14 bin Sudanlının güney sınırını geçtiğini söyledi. Bu sayı Çad için 20 bin. Binlerce insan da Güney Sudan ve Etiyopya’ya sığındı.

Türkiye de Sudan’da mahsur kalan Türklerin tahliyesine devam ediyor.

Sudan’dan havalanan A-400M tipi askeri kargo uçağı 170 Türk vatandaşını tahliye etti. Türk vatandaşlarını taşıyan uçak gece saat 02.30 sıralarında İstanbul Havalimanına indi.

Sudan ordusuyla Hızlı Destek Güçleri adlı milis gücü arasında ilan edilen Ateşkes Türkiye saatiyle Salı 01.00'de yürürlüğe girmişti.

Ancak ateşkese rağmen ülkede çatışmalar yer yer sürmüştü. 

DSÖ'DEN UYARI

Abdüfettah el Burhan ile yardımcısı, RSF lideri Orgeneral Mohamed Hamdan Dagalo arasındaki iktidar mücadelesinde 15 Nisan'da çatışmalar patlak vermişti.

Ülkenin en büyük kenti Umm Durman'da bulunan BBC muhabiri Mohamed Osman, başkent Hartum ve Umm Durman'da halkın yiyecek ve içme suyu bulmakta zorluk yaşadığını bildiriyor.

Ülkede internet çalışmıyor. Telefon hatları da kötü.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalıklar, su ve gıdaya erişim olmaması ve sağlık hizmetlerinin durması nedeniyle çok daha fazla sayıda kişinin hayatını kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

 

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#Sudan#Çatışma#Ateşkes

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