Sudan ordusu, ateşkesi 72 saat uzatmayı kabul etti

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Sudan’da 15 Nisan’dan bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla mevcut ateşkesin sona erdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere 72 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu. RSF tarafından henüz ateşkes hakkında açıklama yapılmadı.



Sudan’da taraflar arasında 25 Nisan gece yarısından itibaren ABD’nin arabuluculuğunda 72 saatlik ateşkes ilan edilmişti.



SUDAN’DA CAN KAYBI 500’Ü AŞTI



Sudan Sağlık Bakanlığına göre, ülkede devam eden çatışmalarda can kaybı 512’ye, yaralı sayısı ise 4 bin 193’e ulaştı.



Sudan’da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.