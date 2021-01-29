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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Suç örgütü operasyonunda 'Rambo' şoku!

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Suç örgütü operasyonunda 'Rambo' şoku!
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Bulgaristan'da suç örgütlerine düzenlenen operasyonda polisleri bile şaşkına çeviren olay gerçekleşti. 'Rocky' ve 'Rambo' film serileriyle dünyada büyük hayran kitlesine sahip olan Sylvester Stallone adına düzenlenmiş sahte pasaport ele geçirildi. Örgütün 4 üyesi gözaltına alındı.

Olay, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde meydana geldi. Bir suç örgütünün üyelerinin evine yapılan polis baskınında, ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi. Pasaportta Stallone'nin Bulgaristan vatandaşı olarak gözükmesi güvenlik güçlerini de şaşırttı. Operasyonda aynı zamanda çok sayıda sahte 50 dolar ve 100 euroluk banknotlar da ele geçirildi.

Suç örgütü operasyonunda Rambo şoku

STALLONE ADINA DÜZENLENMİŞ PASAPORT

Örgüt üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. "Rocky" olarak bilinen aktöre ait sahte Bulgaristan pasaportu, örgütün üyelerinden birinin Plovdiv kentindeki evlerinde yapılan arama sırasında ele geçirildiği ifade edildi. Operasyonun ABD Gizli Servisi ajanlarının katılımı ve Europol’ün desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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