'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

Pek çok insan gibi Kim Hae Yeon için de 50'nci yaş günü zorlayıcı oldu. Ancak pek çok kişinin aksine Kim, bu zorlu sınava bir değil iki kez girecek.

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a konuşan Kim, "Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım" ifadelerini kullandı.

Kafanız karışmış olabilir. Hemen açıklayalım: Bugün yürürlüğe giren bir yasa sayesinde sadece Kim değil, Güney Kore'de yaşayan milyonlarca insan 1 hatta 2 yaş gençleşmiş olacak.

31 ARALIK'TA 1 YAŞINDA DOĞAN BEBEK, 1 OCAK'TA 2 YAŞINDA

Geçmişte ülkede yapılan yaş hesabı dünyanın geri kalan yerlerinden daha farklıydı. İnsanlar doğar doğmaz 1 yaşında sayılıyor ardından da 1 Ocak'ta yeni bir yaş daha alıyordu. Yani 31 Aralık'ta doğan bir bebek bir gün içinde 2 yaşına gelmiş oluyordu.

Yürürlüğe giren yasayla Koreliler, doğduğumuz gün 0 yaşında olduğumuz uluslararası yaş standardına geçiş yapacak. Bu da Kim gibi milyonlarca kişinin gençleşmesi ve yaşlarını belirlemek için doğum tarihlerini o günün tarihinden çıkarmaları anlamına geliyor. Resmî belgeler de uluslararası standartlar doğrultusunda güncellenecek.

Kim, 2024 yılında yeniden 50 yaşına girecek.

KÖKÜ ÇOK ESKİYE DAYANAN BİR SİSTEM

Yaş hesabının doğum tarihlerinden ziyade takvim yılına bağlanması Doğu Asya ülkelerinde yerleşmiş kadim bir kültürün eseri. Bu toplumlarda insanın anne karnında geçirdiği süre de yaşının bir parçası kabul ediliyor.

Çin ve Japonya uzun zaman önce küresel standardı benimsedi. Geçen yıl seçilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol da seçim kampanyası sırasında sistemi değiştirme sözü vermişti.

Seul yönetimi zamanı büken yasanın yürürlüğe gireceğini "Güney Kore Gençleşiyor" sloganıyla duyurdu.

GENÇLEŞMEKTEN MUTLU OLMAYAN ÇOK VAR

Milyonlarca insanın gençleşecek olması, toplumda bazı sorunlara yol açma potansiyeline sahip. Zira yaş, Koreliler arasındaki hiyerarşiyi belirleyen çok önemli bir unsur. Pek çok kültürde olduğu gibi, Kore'de de kişilere nasıl hitap edileceği yaşıyla belirleniyor.

"Kaç yaşındasın?" sorusu Güney Korelilerin yabancılarla olan günlük sohbetlerinde dahi sık sık dile getiriliyor. Hatta 2018'de Pyeongchang'da yapılan Kış Olimpiyatları öncesinde yetkililer vatandaşları ülkeyi ziyaret edecek yabancılara bu soruyu sormamaları için uyarmıştı.

İnternet üzerinden Korece eğitim hizmeti veren Talk to Me in Korean sitesinin kurucusu Sun Hyun Woo, "Çocuklar oyun parkında tanıştıklarında birbirlerine isimlerinden önce yaşlarını sorarlar" dedi.

Dün 15 yaşında olan Lee Jin Soo, yeni yasayla 13 yaşına geri dönecek. Okuldaki yaşıtlarından bir kısmı ise 14 olacak. Lee, arkadaşlarının şimdiden kendisine "hyung" yani ağabey demesi için ısrar etmeye başladığını belirterek, "Onlarla aynı yaşa gelmek için doğum günümün olduğu Ekim ayına kadar beklemek zorunda olmak canımı sıkıyor" diye konuştu.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı rehberde, öğrencilere yaş farklarına takılmamaları gerektiği uyarısı yapıldı. Rehberde, "Bu durum size başta tuhaf gelebilir" ifadeleri de yer aldı.

EVLİLİK BASKISI KARŞISINDA 2 YIL KAZANDI

Bir ofis çalışanı olan Kim Ji Soo, Ocak ayında 30 yaşına girdi ama yeni yasayla 29 olacak. Kim toplum içinde yaşını soranlara 30 demeye devam edeceğini çünkü bu şekilde daha fazla ağırlığı olduğunu hissettiğini söyledi. Özellikle iş yerinde bazı meslektaşlarının 20'lerinde olduğu için kendisini küçük gördüğünü söyleyen Kim, "Ben 30'da kalacağım" diye konuştu.

Bir diğer beyaz yakalı olan Park Jeong Yeon ise bir anda 30'dan 28'e inecek olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Zira Park'ın ebeveyni kızlarının 30'larının ortasına gelmeden evlenmiş olmasını istiyor. Yaşını 2 yıl geriye çekmek genç kadına zaman kazandırıyor.

Park, "Annem ve babam bana hep çocuk gibi davranmak için çok yaşlı olduğumu söylüyorlardı. Ama artık 20'lerimde 2 yılım daha olduğunu kabullenmek zorundalar" dedi.

Yeni yasada gri alanları önlemek için bazı istisnalar da belirlendi. Örneğin çocukların okula başlaması ve genç erkeklerin askerlik yoklaması yaşını belirlemek için yine geleneksel yöntem kullanılacak. Alkol tüketim yaşı da 20'den 19'a indirilecek yani uygulamada bir değişiklik olmayacak. (Örneğin geçtiğimiz günlerde bir gazetenin manşeti "2004'te doğanlar içki içebilecek mi?" sorusu eşliğinde uluslararası standardın yaratacağı kafa karışıklıklarını gündeme taşıyordu.)

YABANCILAR MEMNUN, MARKALAR MEMNUN

Uluslararası standarda geçiş, Güney Kore'de yaşayan yabancılar için ise bir rahatlama oldu.

Onlardan biri olan Sasha Smirnova, 2021 sonunda Rusya'dan Seul'e taşındığında 30 yaşındaydı ama kısa süre içinde 32 yaşında olduğunu öğrendi. Bir bilgi teknolojileri şirketinde çalışan Smirnova, "İlk duyduğumda 'Hadi canım' dedim" diye konuştu.

Bazı Korelilerin uluslararası yaş hesaplarını yapmakta zorlanması hükümeti ve çeşitli markaları da harekete geçirdi. Hesabın nasıl yapılacağını gösteren resmî bilgilendirmelerin yanı sıra pek çok internet sitesine "Uluslararası Yaş Hesaplayıcılar" eklendi.

Bir e-ticaret sitesi hesaplayıcıyı kullananlara kolajen üretimini artıran serumlar, gece kremleri gibi yaşlanma karşıtı ürünler hediye ediyor.

Bir lunapark da doğum günü Haziran ve Temmuz aylarında olanlar için biletlerde indirim uyguluyor. Bu kampanyanın başlığı, "Eski yaşıma güle güle!"

