Stoltenberg'in yerine geçecek isim belli oldu iddiası! ABD ve Fransa destekliyor, İngilizler tepkili...

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2014 yılında NATO genel sekreterliğine getirilen Norveç'in eski Başbakanı 64 yaşındaki Jens Stoltenberg'in görev süresi dün dördüncü kez 1 yıl daha uzatıldı.

Göreve gelmesinden bu yana NATO’da bir dizi krize rehberlik eden Stoltenberg, geçtiğimiz sene patlak veren Ukrayna işgali sonrası, savaşın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşmesini engellemeye çalıştı ve birlik üyelerini Kiev yönetimine destek için bir araya getirdi.



Stoltenberg'in görev süresinin bir yıl daha uzatılmasının sebebinin birlik üyelerinin herhangi bir isim üzerinde anlaşması olduğu düşünülse de The National, NATO kaynaklarına dayandırdığı haberinde NATO'nun bir sonraki genel sekreterinin şu anki AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olacağını ve ittifak üyelerinin de bu isim üzerinde uzlaştığını öne sürdü.

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The National, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanı olarak 5 yıllık görev süresini doldurabilmesi için Stoltenberg'in görev süresinin bir yıl daha uzatıldığını iddia etti.



İyi derecede Fransızca ve İngilizce konuşan Alman siyasetçi, Biden yönetimi ile çok iyi ilişkilere sahip ve arkasında Washington'ın tam desteği var. Ayrıca NATO içerisinde güçlü bir AB varlığının olmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da von der Leyen'i desteklediği belirtiliyor.

İNGİLTERE TEPKİLİ: BİDEN BİZDEN GERÇEKTEN NEFRET EDİYOR

İngiliz Dailymail gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO'nun bir sonraki genel sekreterinin İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace değil de Ursula von der Leyen olması için zorladığına dikkat çekerek "Biden gerçekten İngiltere'den nefret ediyor" başlığını kullandı.



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İngiliz Daily Telegraph gazetesi de daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ben Wallace'ın NATO Genel Sekreteri olmasını engellemeye çalıştığını iddia etmişti.

İngiliz basını bugün Birleşik Krallık'ın askeri harcama hedeflerini tutturan birkaç ülkeden biri olduğuna dikkat çekerek Biden'ın özellikle İNGİLTERE'yi desteklemediğini öne sürdü.

Dailymail gazetesi Biden'ın sık sık İrlanda asıllı olduğundan övünmesine rağmen 'İngiliz karşıtı' olarak tanındığını vurguladı.



NATO Genel Sekreteri, resmi bir seçimle değil, NATO'nun 31 üyesi arasında varılan ortak mutabakatla seçiliyor. Ülkeler istemedikleri adayları veto etme hakkına sahip.

Ursula von der Leyen, önümüzdeki yıl Stoltenberg'den boşalacak koltuğa oturursa ittifakın başına geçecek ilk kadın olacak.