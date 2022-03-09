Stoltenberg: Bu savaş suçudur

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Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits’le basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, “Tamamen saygı gösterilen gerçek insani koridorlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

‘SAVAŞ BİTSİN’

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna’ya kendini koruması için yaptığı yardımın milyarlarca Euro seviyesinde olduğunun altını çizerken NATO, Ukrayna ve Rusya’ya yakın bölgelere yönelik takviyeyi hız kesmeden sürdürüyor. Moskova’yı yanlış hesap yapmama konusunda uyaran Stoltenberg, İttifak topraklarının her santimetresini koruyup savunacaklarını yineledi. Stoltenberg, 130 savaş uçağının yüksek alarm düzeyinde olduğunu, 200’den fazla savaş gemisinin görev yaptığını söyledi. “İhtiyacımız olan savaşın yayılması değil sona ermesi” diye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşın Ukrayna’nın ötesine geçmesinin çok daha tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

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POLONYA MİG-29’LARI ABD’YE GÖNDERECEK

POLONYA, Ukrayna’nın talep ettiği Sovyet yapımı savaş uçakları MiG 29’ları ABD Hava Kuvvetleri’ne vereceğini açıkladı. Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin envanterindeki tüm MiG-29’lar en kısa sürede ABD’nin Almanya’da bulunan Rammstein hava üssüne gönderilecek. Polonya, ABD’den karşılık olarak aynı operasyonel kapasiteye sahip savaş uçağı talep ettiğini de bildirdi. Polonya’nın Rusya’yla karşı karşıya kalmamak için uçakları ABD üzerinden Ukrayna’ya verme yolunu tercih ettiği yorumları yapılıyor.