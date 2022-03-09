Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Stoltenberg: Bu savaş suçudur

#NATO#Jens Stoltenberg#Putin
Stoltenberg: Bu savaş suçudur

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile sınırı olan müttefik ülkelerden Letonya’da incelemelerde bulundu. Sivillerin kaçmaya çalışırken ateş altında kaldığına yönelik son derece güvenilir haberler olduğunu belirten Stoltenberg, “Sivilleri hedef almak bir savaş suçudur ve kabul edilemez” dedi.

Haberin Devamı

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits’le basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, “Tamamen saygı gösterilen gerçek insani koridorlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

‘SAVAŞ BİTSİN’

Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna’ya kendini koruması için yaptığı yardımın milyarlarca Euro seviyesinde olduğunun altını çizerken NATO, Ukrayna ve Rusya’ya yakın bölgelere yönelik takviyeyi hız kesmeden sürdürüyor. Moskova’yı yanlış hesap yapmama konusunda uyaran Stoltenberg, İttifak topraklarının her santimetresini koruyup savunacaklarını yineledi. Stoltenberg, 130 savaş uçağının yüksek alarm düzeyinde olduğunu, 200’den fazla savaş gemisinin görev yaptığını söyledi. “İhtiyacımız olan savaşın yayılması değil sona ermesi” diye konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşın Ukrayna’nın ötesine geçmesinin çok daha tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

POLONYA MİG-29’LARI ABD’YE GÖNDERECEK

POLONYA, Ukrayna’nın talep ettiği Sovyet yapımı savaş uçakları MiG 29’ları ABD Hava Kuvvetleri’ne vereceğini açıkladı. Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin envanterindeki tüm MiG-29’lar en kısa sürede ABD’nin Almanya’da bulunan Rammstein hava üssüne gönderilecek. Polonya, ABD’den karşılık olarak aynı operasyonel kapasiteye sahip savaş uçağı talep ettiğini de bildirdi. Polonya’nın Rusya’yla karşı karşıya kalmamak için uçakları ABD üzerinden Ukrayna’ya verme yolunu tercih ettiği yorumları yapılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Jens Stoltenberg#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu