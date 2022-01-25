Starların modacısıydı... Mugler hayatını kaybetti

Haberin Devamı

DÜNYACA ünlü Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında hayata veda etti. Mugler’in sözcüsü, ünlü modacının doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini söyledi. 1940 ve 1950’lerden esinlenen geniş omuzlu tasarımlarıyla bilinen Mugler; David Bowie ve Lady Gaga’nın kostümlerini tasarlamıştı. Ayrıca Beyonce’nin pek çok sahne kıyafetiyle, 2019’da Kim Kardashian’ın Met Gala’da giydiği ünlü “ıslak elbise”de Mugler imzası vardı. Mugler’in kostümlerini tercih eden ünlü isimler arasında Sharon Stone ve Rihanna da vardı.

İLK BUTİĞİNİ PARİS’TE AÇMIŞTI

1948’de Strasbourg’da doğan Thierry Mugler, ilk butiğini 1970’lerde Paris’te açmıştı. Kariyerine ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada Mugler, “Ne yapmak istediğimden emin değildim. Ama eskizlerimi gösterir göstermez kendimi moda dünyasının içinde buldum’’ demişti. Mugler kendi markası altında “Angel” ve “Alien” isimleriyle parfüm de çıkarmıştı.