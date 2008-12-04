Star Wars gibi

BOEING Füze Savunma Sistemi tarafından geliştirilen ve uçağın burnuna yerleştirilen "Airborne Laser" (ABL) silahı yerden hedefine doğru başarılı bir şekilde ateşlendi. Lazer silah sisteminin havada balistik füze vurma denemelerinin ise gelecek yıl yapılması öngörülüyor. Amerikan Füze Savunma Kurumu tarafından Kaliforniya’daki Edwards Hava Üssü’nde yapılan son yer denemelerinde, lazer ışını demeti saatte bir milyar km hızla hedefini vurdu.
1.6 milyar dolar
tutarındaki projede Amerikan Northrop Grumman Space Technology şirketince geliştirilen yüksek enerjili "kimyasal oksijen-iyodin lazeri" Boeing 747 jumbo jetin burnuna yerleştirilen yaklaşık 6 ton ağırlığındaki taretten ateşlendi. Yerden havaya balistik füze fırlatıldığı bilgisini uydudan alan uçak, önce füzenin menzilini saptamak, ardından da özelliğini ve boyutlarını belirleyebilmek için birer zayıf lazer ışını gönderiyor. Bundan sonra uçağın içinde 6 adet minibüs büyüklüğündeki modülün sağladığı yüksek güçlü lazer demetiyle balistik füze 2-3 saniye içinde havada imha ediliyor.