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Sri Lanka’dan inanılmaz görüntüler! Başbakanın evini yaktılar

#Sri Lanka#Gösteri#BAŞBAKAN
Sri Lanka’dan inanılmaz görüntüler Başbakanın evini yaktılar

Sri Lanka’da ekonomik krizi protesto eden bir grup gösterici, istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa’nın resmi konutu ile bakan ve milletvekillerine ait evleri ateşe verdi. Gösterilerde en az 7 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

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Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Dün başkent Colombo’da hükümet yandaşları ve hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı.

Sri Lanka’dan inanılmaz görüntüler Başbakanın evini yaktılar

Hükümet yandaşları, protestoculara taş ve sopalarla saldırdı. Polis, güvenlik şeridini geçerek protestoculara saldıran hükümet destekçilerine göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çıkan olayların ardından, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa da istifa etme kararı aldı.
Sri Lanka’dan inanılmaz görüntüler Başbakanın evini yaktılar

Akşam saatlerine doğru sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar şiddetlendi. Hükümet yanlıları tarafından saldırıya uğrayan öfkeli göstericiler Başbakan Rajapaksa’nın Colombo’daki resmi konutunu ve ailesine ait müzeye dönüştürülmüş bir evi ateşe verdi. Resmi konutun önündeki araçları da kundaklayan göstericiler, bakanlara ve milletvekillerine ait evleri yaktı.
Sri Lanka’dan inanılmaz görüntüler Başbakanın evini yaktılar

Dün şiddetlenen gösteriler sırasında 7 kişinin hayatını kaybettiği yaklaşık 200 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sabah saatlerine doğru gösterilerin şiddeti azalırken, sokağa çıkma yasağı bir gün daha uzatıldı.

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#Sri Lanka#Gösteri#BAŞBAKAN

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