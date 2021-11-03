Squid Game partisini kana buladılar: 8 ölü!

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Son dönemin fenomen dizisi Squid Game bu sefer 8 kişinin hayatını kaybettiği çatışma ile gündemde.

Güney Kore dizisindeki tema baz alınarak düzenlenen Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı düzenlendi.

Lad Bible'ın yerel basına dayandırdığı haberine göre, Panama'nın Santa Ana semtindeki parti iki çeteninin çatışmasına sahne oldu. Aynı haberlere göre, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ ÇÖP KONTEYNERİNDEN ÇIKTI

Olayın bir bowling salonunda meydana geldiği ve beş kişinin vurularak öldürüldüğü, yedi kişinin yaralandığı ve diğer üç cesedin yakınlardaki bir çöp konteynerinde bulunduğu belirtiliyor.

Polis kaynaklarına göre saldırıyı başlatan saldırgan olay yerinde, hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili iki kişi gözlatına alındı.

'KARDEŞİNİ KORUMAK İÇİN SİLAH KULLANDI'

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Bu kişilerden birisinin hayatını kaybedenlerden birinin kardeşi olduğu açıklandı. Polis 'Kardeşini korumak için silahını kullandığı ihtimali üzerinde duruyoruz' açıklamasında bulundu.

Basına açıklamalarda bulunan Polis Müdürü John Dornheim, olaya karışanların birçoğunun sabıka kaydının bulunduğu bilgisinin altını çizdi.

Davanın savcısı ise 'Bu suç grupları çete kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçları işlemekten vaz geçmeyecek. Ancak bunun da bazı sonuçları olacak' ifadelerini kullandı.

Bu iki çete arasındaki husumetin uzun bir geçmişi olduğu da gelen bilgiler arasında.