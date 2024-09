SpaceX tarihe geçti: İlk sivil uzay yürüyüşü

ABD'li milyarder Jared Isaacman'ın ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile işbirliği yaparak başlatılan Polaris Dawn görevi başarıyla tamamlandı. Jareed Isaacman'ın yanı sıra askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon'ın da bulunduğu uzay yürüyüşü, 732 kilometre irtifada gerçekleşti.

Tarihe geçen ekip, bu yolculuk sırasında SpaceX tarafından geliştirilen yeni uzay kıyafetlerini denedi. Şimdiye kadar sadece profesyonel astronotların gerçekleştirdiği sivil deneyimde, uzay kapsülünden çıkan ilk isim ABD'li milyarder Isaacmen oldu.

Uzay yürüyüşü öncesinde, yerleştirilen bir sistem ile astronotların nefes alıp vererek vücutlarındaki nitrojen temizlendi. SpaceX'in Dragon isimli kapsünün çıkış kapağına elini koyup bekleyen Isaacmen, SpaceX merkezinden gelen onay ile uzaya çıktı.

İzleyicilere kaskına yerleştirilen bir kamera ile gördüklerini aktaran Isaacmen'in ilk sözleri "güzel dünya" oldu. Isaacman, “Evde hepimizin yapacak çok işi var, ama buradan bakıldığında Dünya kesinlikle mükemmel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Uzay boşluğunda yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra Isaacman'ın yerini aynı hareketleri yapması için SpaceX mühendisi Sarah Gillis aldı.

Mission Specialist @Gillis_SarahE egressing Dragon for the first commercial spacewalk pic.twitter.com/ewRIdKLqJ8