×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

SpaceX tarihe geçti: İlk sivil uzay yürüyüşü

Güncelleme Tarihi:

#Uzay#Spacex#Jared Isaacmen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 16:37

ABD'li milyarder Jared Isaacman ve ekibi, SpaceX'in Polaris Dawn görevi kapsamında tarihteki ilk sivil uzay yürüyüşünü başarıyla gerçekleştirdi. Uzay boşluğunda yaklaşık 10 dakika kalan Isaacman, "güzel dünya" ifadeleriyle deneyimini paylaştı. SpaceX'in yeni uzay kıyafetlerini test eden ekip, Florida'nın kıyılarında iniş yapması beklenen tarihi bir görev tamamladı.

Haberin Devamı

ABD'li milyarder Jared Isaacman'ın ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile işbirliği yaparak başlatılan Polaris Dawn görevi başarıyla tamamlandı. Jareed Isaacman'ın yanı sıra askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon'ın da bulunduğu uzay yürüyüşü, 732 kilometre irtifada gerçekleşti.

Tarihe geçen ekip, bu yolculuk sırasında SpaceX tarafından geliştirilen yeni uzay kıyafetlerini denedi. Şimdiye kadar sadece profesyonel astronotların gerçekleştirdiği sivil deneyimde, uzay kapsülünden çıkan ilk isim ABD'li milyarder Isaacmen oldu.

SpaceX tarihe geçti: İlk sivil uzay yürüyüşü

Uzay yürüyüşü öncesinde, yerleştirilen bir sistem ile astronotların nefes alıp vererek vücutlarındaki nitrojen temizlendi. SpaceX'in Dragon isimli kapsünün çıkış kapağına elini koyup bekleyen Isaacmen, SpaceX merkezinden gelen onay ile uzaya çıktı.

Haberin Devamı

İzleyicilere kaskına yerleştirilen bir kamera ile gördüklerini aktaran Isaacmen'in ilk sözleri "güzel dünya" oldu. Isaacman, “Evde hepimizin yapacak çok işi var, ama buradan bakıldığında Dünya kesinlikle mükemmel görünüyor" ifadelerini kullandı.

SpaceX tarihe geçti: İlk sivil uzay yürüyüşü

Uzay boşluğunda yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra Isaacman'ın yerini aynı hareketleri yapması için SpaceX mühendisi Sarah Gillis aldı.

Uzay görevinin tamamlanmasının ardından astronotlar yeniden kapsül içine girdi. Dünya tarihinde bir ilki gerçekleştiren ekibin, Florida'nın batı kıyısındaki Meksika Körfezi'ne ya da doğu kıyısındaki Atlantik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

FALCON-9 ROKETİ İLE YÖRÜNGEYE GÖNDERİLMİŞTİ

Polaris Dawn görevinin 4 kişilik sivil mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 10 Eylül’de SpaceX’e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatılmıştı. Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı. Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.

Haberin Devamı

ÖZEL SEKTÖRÜN UZAY ARAŞTIRMALARINDAKİ ROLÜNÜ ARTIRABİLİR

1965’ten bu yana yalnızca profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor. Dört sivil mürettebat tarafından gerçekleştirilen Polaris Dawn görevinin, özel sektörün uzay araştırmalarındaki rolünü artırabileceği belirtiliyor.

Gözden KaçmasınABD Başkanı Biden, Trump şapkası taktı: Teşekkürler JoeABD Başkanı Biden, Trump şapkası taktı: 'Teşekkürler Joe'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzay#Spacex#Jared Isaacmen

BAKMADAN GEÇME!