SpaceX tarihe geçti: İlk sivil uzay yürüyüşü

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ABD'li milyarder Jared Isaacman'ın ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile işbirliği yaparak başlatılan Polaris Dawn görevi başarıyla tamamlandı. Jareed Isaacman'ın yanı sıra askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon'ın da bulunduğu uzay yürüyüşü, 732 kilometre irtifada gerçekleşti.

Tarihe geçen ekip, bu yolculuk sırasında SpaceX tarafından geliştirilen yeni uzay kıyafetlerini denedi. Şimdiye kadar sadece profesyonel astronotların gerçekleştirdiği sivil deneyimde, uzay kapsülünden çıkan ilk isim ABD'li milyarder Isaacmen oldu.

Uzay yürüyüşü öncesinde, yerleştirilen bir sistem ile astronotların nefes alıp vererek vücutlarındaki nitrojen temizlendi. SpaceX'in Dragon isimli kapsünün çıkış kapağına elini koyup bekleyen Isaacmen, SpaceX merkezinden gelen onay ile uzaya çıktı.

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İzleyicilere kaskına yerleştirilen bir kamera ile gördüklerini aktaran Isaacmen'in ilk sözleri "güzel dünya" oldu. Isaacman, “Evde hepimizin yapacak çok işi var, ama buradan bakıldığında Dünya kesinlikle mükemmel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Uzay boşluğunda yaklaşık 10 dakika kaldıktan sonra Isaacman'ın yerini aynı hareketleri yapması için SpaceX mühendisi Sarah Gillis aldı.

Mission Specialist @Gillis_SarahE egressing Dragon for the first commercial spacewalk pic.twitter.com/ewRIdKLqJ8 — Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024

Uzay görevinin tamamlanmasının ardından astronotlar yeniden kapsül içine girdi. Dünya tarihinde bir ilki gerçekleştiren ekibin, Florida'nın batı kıyısındaki Meksika Körfezi'ne ya da doğu kıyısındaki Atlantik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

FALCON-9 ROKETİ İLE YÖRÜNGEYE GÖNDERİLMİŞTİ

Polaris Dawn görevinin 4 kişilik sivil mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 10 Eylül’de SpaceX’e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatılmıştı. Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı. Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.

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ÖZEL SEKTÖRÜN UZAY ARAŞTIRMALARINDAKİ ROLÜNÜ ARTIRABİLİR

1965’ten bu yana yalnızca profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor. Dört sivil mürettebat tarafından gerçekleştirilen Polaris Dawn görevinin, özel sektörün uzay araştırmalarındaki rolünü artırabileceği belirtiliyor.