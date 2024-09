ABD Başkanı Biden, Trump şapkası taktı: 'Teşekkürler Joe'

ABD Başkanı Biden, Pensilvanya eyaletindeki Shanksville İtfaiye İstasyonu'nda 11 Eylül 2001 saldırılarını anmak amacıyla Amerikalılarla bir araya geldi.

Basına kapalı etkinlikte, Biden'ın eski ABD Başkanı ve başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen bir kişiyle konuştuğu ve daha sonra bu kişinin "Trump 2024" yazılı şapkasını alıp taktığı anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından hızla yayılan görüntüler, Cumhuriyetçi Parti destekçileri arasında gündem oldu. Partinin seçim kampanyasının X sosyal medya hesabı, Biden'ın şapkalı fotoğrafını "Destek için teşekkürler, Joe!" mesajıyla paylaştı.

Thanks for the support, Joe! pic.twitter.com/GeNDXWEHVi