Sözde Ermeni rejimin eski devlet bakanı Ruben Vardanyan gözaltına alındı!

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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" 55 yaşındaki Ermeni asıllı iş adamı Ruben Vardanyan'ın Laçın sınır kontrol noktasından Ermenistan’a geçmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı bildirildi. Helikopterle Bakü'ye getirilen Vardanyan'ın yargılanması için ilgili devlet kurumlarına teslim edildiği aktarıldı.

Daha önce Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, 1 Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve 4 Kasım 2022’de sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya vatandaşlığından çıkarılan Vardanyan, 23 Şubat 2023’te ise görevinden alınmıştı.



Vardanyan ayrıca, Rusya'nın en büyük yatırım bankalarından biri olan Troika Dialog'un kurucusu olarak biliniyor.

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RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Ermenistan ve Rusya ilişkilerine yönelik konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Edindiğimiz bilgilere göre Washington ve Brüksel, Ermenistan’ı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden ayrılmaya, NATO ile iş birliğini hızlandırmaya, askeri-teknik iş birliklerini arttırmaya çalışıyor” dedi.

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Dağlık Karabağ’daki durumu değerlendirmeden Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalatmaya çalıştığını ifade eden Zaharova, ABD’li bazı vakıf başkanı ve yöneticilerin Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretlere dikkat çekerek bu ülkede Rusya karşıtı politikaların hedeflendiğini kaydetti.

Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ’daki misyonlarını sürdürdüğünü belirten Zaharova, “Barış güçlerimiz bölgede. Bu iyi niyetimizin, tavrımızın göstergesidir. Biz Ermenistan ile müttefiklik ilişkilerine her zaman özen gösterdik ve hiçbir zaman bunu kötüleştiren taraf olmayacağız” dedi.

Zaharova, Ermenistan ile imzalanan ikili anlaşmaların da iki halkın çıkarları doğrultusunda uygulanmaya devam edeceğini söyledi.